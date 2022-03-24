От саратовской молодежи ждут «Сильных идей для нового времени»

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«В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, возникающих как следствие санкций», - пояснил председатель организационного комитета Форума Максим Орешкин.«Ждем на форум людей, открытых для диалога, готовых делиться опытом и предложениями изменений к лучшему», - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Она также рассказала, что сбор идей на идет по сем и направлениям. Отдельно представлен молодёжный трек – он пройдет на уровне регионов. «К его работе приглашают подключиться ребят от 16 до 24 лет. Они могут предложить инициативы и проекты для развития своего города или региона. Лучшие проекты будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение», - подчеркнула Чупшева.Идеи принимаются по следующим тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор до начала мая топ-1000 идей. Экспертный совет АСИ затем сформирует топ-200, к июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.Финальной точкой станет очный двухдневный форум, на котором планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны. Форум запланирован на лето 2022 года.