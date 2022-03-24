На рынке "Сенной" реализуются востребованные товары в достаточном объеме

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Так, в ТК «Сенной» г. Саратова функционируют торговые точки, где граждане могут приобрести сахар, соль, крупы, макаронные изделия и другие продукты. В наличии имеются все востребованные товары в достаточном объеме.Также напомним, что в выходные дни на Театральной площади г. Саратова проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которой по поручению вице-губернатора - Председателя Правительства Саратовской области Романа Бусаргина были дополнительно увеличены объемы продаж сахара.Отметим, что повышенный спрос на наиболее востребованные группы товаров начинает снижаться.Всего в целях обеспечения экономической доступности населению основных продовольственных товаров в области функционирует 239 ярмарочных площадок с более 6,2 тыс. торговых мест.