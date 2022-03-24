Дмитрий Аяцков и Анатолий Мякшев: Без реформы гуманитарного образования победоносные итоги спецоперации будут обесценены
Что же произошло на Украине 24 февраля 2022 года? В этот день смысл миросуществования и мироразвития наполнился снова русским содержанием.
Все эти дни мы были читателями и слушателями. Читали сводки, комментарии, аналитические обзоры, прогнозы; слушали выступления политиков, экспертов, военных. Желание высказаться и написать самим блокировалось осознанием того, что всё, что бы мы ни написали или ни сказали, было уже сказано и написано, в том числе и нами. Предмет мы знаем хорошо: возили в Луганск гуманитарную помощь, принимали луганскую делегацию во главе с О.А. Кобцевой у себя в Саратове, а наш друг и единомышленник А.П. Зуев снял в ЛНР два фильма. Судили о Донбассе не по дискуссиям в телевизионных ток-шоу. Негодовали, что широкому зрителю не был доступен сюжет из фильма А.П. Зуева о бессудной казни нацистами 60-ти жителей сёл Новосветловка и Хрящеватое в 2014 г. С 2017 г. в каждый приезд в один из районов Саратовской области пытались донести общественности правду об этом преступлении.
Все эти дни искали тему, по которой можно было бы высказать что-то новое и нетривиальное, но натыкались на необходимость заочно втолковывать сообществу «пацифистов», одномоментно и лицемерно «осознавших» свой долг во всеуслышание заявить о «неприятии войны» аргументы и доводы в пользу правильности, своевременности и безальтернативности решения Президента РФ И опять ничего нового: главный постулат либерал-глобалистской идеологии, о котором мы постоянно твердили в своих выступлениях – «то, что позволено мне, не позволено тебе!». Американцам позволено разрушать государства и бомбить города (Ирак, Белград, Афганистан), а другим – нельзя ни по каким мотивам. Американцы обязаны спасать каждого своего рядового Райана, а русским должно быть «стыдно» спасать миллионы своих соотечественников в Донбассе и Крыму. Американцам можно, оказывается, спасать своих во Вьетнаме и Ираке, Европе и Латинской Америке, а России – нельзя даже на своей исторической территории заикнуться о правах русских (Крым и Донбасс стали украинскими не «по недоумию» советских вождей, совершенно справедливо, кстати, «не усматривавших» внутренних границ в едином государстве, а «по убеждению» национальных элит 1980–1990-х гг. в том, что поделить собственность, созданную всем советским народом, легче по «коммунальным квартирам» ж – союзным республикам). По этому же принципу формировали сознание и на постсоветском пространстве: русские должны ответить за свое имперское прошлое, им не позволено думать о своей истории, своём языке, своей этнической консолидации и мобилизации. Это не про них, это про украинцев и грузин, но не про русских Донбасса и Крыма… В итоге родился удивительный идеологический «консенсус»: мы право имеем, а вы – нет.
Все эти дни рождалось удивительное, доселе не испытываемое чувство обладания правдой, уверенности в своей правоте. Решение пришло само собой: всё, что мы отстаивали, о чём писали, спорили, в чём убеждали оппонентов, что прогнозировали, заключить в краткое эссе, «погрузив» спецоперацию на Украине во «время и пространство».
Что же произошло на Украине 24 февраля 2022 года?
В этот день смысл миросуществования и мироразвития наполнился снова русским содержанием.
Как когда-то, в далёком 1917 году с его идеей социальной справедливости, Россия предложила свою собственную шкалу ценностей, свою идеологию Победы. Да, это революция как жизнеутверждающий акт! Только называется иначе – «спецоперация». В 1917 году Россия, отчаявшись вразумить «коллективный Запад» в его патологическом стремлении убивать друг друга за возможность группы человеконенавистников построить для себя «рай» на земле, предложила всему миру «социалистический эксперимент» в форме общества социальной справедливости для людей труда. Заплатила за право первопроходца самой страшной для народа ценой – гражданской войной. Преодолев внутренний разлом, Россия модернизировала свою экономику и завоевала полную экономическую независимость, то есть свободу от каких-либо санкций, эмбарго и торговых войн. Наши предки совершили невиданное доселе в истории: всё, что научились делать в мире, производилось в одной стране – Советском Союзе. Сам СССР был уникальным сообществом этносов. После ряда тактических манёвров, каковым, к примеру, на тот момент являлась федеративная форма организации государства, скрепляющим каркасом нового социума стал русский язык и великая русская культура XIX века. Победа советского народа (формирующейся уникальной исторической общности людей) в Великой Отечественной войне, рождение сверхдержавы и технологическое лидерство (ядерная энергетика, ракетостроение, космос и т.д.) подтвердило универсальность советской цивилизации. Идеи социальной справедливости, материализовавшись к тому же в мировое лидерство, торжествовали к 1960-м годам в появлении социалистической системы в Европе, Китае, Кубе, крахе колониальной системы, в нарастающем сужении сферы американского господства.
Отчаявшись победить идею социальной справедливости, американские гегемонисты прибегли к реализации своего единственного шанса – подавить носителя этой идеи, советское государство. История согласилась «устроить» русскому народу еще одно испытание и преподала ему жестокий урок. Постсталинская управленческая элита, постепенно отказываясь от идеологии социальной справедливости, под лозунгом, во многом – декларативном, создания социального государства, начала исповедовать главный цивилизационный принцип Запада: цель земного существования – в наслаждении, удовольствии, личном и своих детей благополучии. Патриотизм, служение Отечеству и народу, долг и ответственность перед обществом и историей уступили в элитарной среде, в конце концов, место другим, западным, ценностям. Напрасно Имам Хомейни предупреждал М.С. Горбачева в январе 1989 г.: «Вам явился цветущий сад Запада и заворожил Вас, но знайте, что истина не там … Материализмом нельзя спасти человека от кризиса веры и духовности, который является главной болезнью человеческого общества на Западе и Востоке». Но всё было тщетно! Под лозунгом «выхода из цивилизационного тупика и перехода на магистральный путь развития человечества» позднесоветская элита обрушила единое государство, самодостаточную и независимую от каких-либо внешних воздействий экономику, формирующуюся социалистическую модель общества. Россия 1990-х гг. послушно Западу превратилась в своего собственного антипода в предшествующие периоды своего развития. Запад же, задвинув Россию на историческую периферию, в чрезвычайном режиме начал подготовку к лишению её исторической субъектности, проще говоря, к уничтожению русского и других народов, населяющих Российскую Федерацию.
Еще во время существования Советского Союза американские советологи пришли к выводу о том, что главным условием уничтожения России и русских является отторжение от русской цивилизации Украины. Проект «Украина – анти-Россия» начали реализовывать задолго до распада СССР. Можно предположить, что проект вступил в решающую фазу в 1954 г. с нелепого, на первый взгляд, решения о передачи российского Крыма в состав Украины. Ускорилась реализация этого проекта в период правления в СССР днепропетровской команды Брежнева, когда все принципы элиты свелись к простому и неприхотливому тезису: больше сала – меньше труда. Западные либерал-глобалисты в своем стремлении уничтожить российскую цивилизацию допустили трагическую ошибку – недооценили русский народ и не изучили русскую историю. Впрочем, в данном случае, «заслуги» в этом принадлежат пятой и шестой колоннам в самой России. Именно эта публика убедила Запад, что русская история – это сплошная полоса репрессий, поражений, агрессий, нарушения прав человека и народов, а русский народ – вовсе не народ, а «русская раба». Эти же люди согласились и с тезисом Бернара Леви, «провозгласившего» украинцев «лучшими европейцами».
В центре философии истории находится вопрос о роли личности в истории. Великий философ Гегель полагал, что выдающейся исторической личностью является тот, кто лучше других понимает и умеет выразить общественные потребности. Выдающийся историк Арнольд Джозеф Тойнби считал, что роль выдающейся исторической личности заключается в её умении найти успешный ответ на вызов для того, чтобы общество смогло перейти к взаимодействию с новым вызовом. Всем этим условиям в настоящее время отвечает лишь один человек – президент России Владимир Владимирович Путин. А руководит им, Путиным, русская история и интересы многонационального Русского мира! Не случайно и сегодняшний нерв русской истории определен Путиным абсолютно точно и своевременно – Донбасс. Именно здесь маркеры русской цивилизации (культ человека труда, социальная справедливость, высокая нравственность), привнесенные сюда еще русскими старообрядцами, столкнулась с символом сегодняшнего Запада – украинским нацизмом. Своим решением 24 февраля 2022 г. Президент В.В. Путин спас русскую цивилизацию от уничтожения. Если учитывать наличие на Украине атомных объектов, возможностей создавать здесь ядерное оружие, а также обнаружение нескольких десятков объектов, на которых велись разработки оружия массового поражения, то можно утверждать, что своим решением В.В. Путин спасает человечество.
Что происходит на Украине сейчас?
Не нужно быть военным стратегом, чтобы утверждать о близящемся победоносном завершении спецоперации, которую проводит российская армия и народная милиция ДНР и ЛНР. Можно констатировать, что подобных операций в мировой истории ещё не было. Всё, от стратегии и тактики ведения боевых действий до высокоточного оружия и ударной мощи ВКС России, свидетельствует о смене лидерства в мировой военной сфере. Если первенство в области современных технологий переходит к Китаю (термоядерный синтез, 6G, единственный обладатель собственной орбитальной космической станцией), то приоритет в военной сфере – к России. Что же касается коллективного Запада, то события на Украине свидетельствуют о банкротстве его замысла управлять миром и очевидном поражении в соревновании в военно-технологической сфере.
Россия в настоящее время возвращает в мировое пространство свои ценности и идеалы: национальные суверенитет и солидарность, гуманизм и социальная справедливость. Гуманизм российского солдата проявляется в тактике ведения боевых действий: приоритет спасения над уничтожением, гумкоридоров над скоростью передвижения воинских колонн, контроля и защиты АЭС над подавлением военных целей. Напротив, Запад демонстрирует полное «расчеловечивание»: циничное превращение украинского народа в «сакральную жертву», поддержка нацизма и терроризма (использовать мирное население в качестве живого щита – чем вам не терроризм и экстремизм!), разработка оружия массового поражения. А в целом, санкциями и поддержкой нацизма Запад разрушил остатки своих же «либеральных» ценностей: священное право собственности и авторское право. Здесь, кстати, Запад – отнюдь не коллективный. США – агрессор, колонизатор, манипулятор, но господин, а вот Европа – коллективная … раба, стреляющая в угоду своему «насильнику» и «идеологическому единомышленнику» себе в обе ноги. Не мудрено: США «родили» и спонсировали германский нацизм, а созданный Гитлером очередной «Европейский союз» устремлялся в своей неизбывной рабской покорности на гордого и свободолюбивого соседа вместе с фашистами. Ментальная обида за беспрерывное предательство, вероломство, вперемежку с унижением, испытанным при бегстве из России вместе с Наполеоном и Гитлером, не стала уроком для европейских элит: как и прежде, реваншистские устремления и желание угодить очередному фюреру приносятся в жертву здравому смыслу. Да и за дряхлого и не вполне адекватного «господина», американский правящий клан, путающего украинцев с иранцами, а Украину с Уханью, циничным и лицемерным европейским элитам, ничуть не стыдно.
Одним словом, Россия завершила переустройство мировой экономики, геополитики, морали.
Что необходимо сделать сейчас?
Необходимо идеологию Победы превратить из манифеста в политику, существенно скорректировав ту её часть, где речь идёт об уроках, усвоенных лишь частью русской интеллектуальной элиты. Реализовав мобилизационный проект, в успехе которого вряд ли стоит сомневаться, вновь вернуться к русской истории. Она подскажет верный путь, тем более что на данном историческом отрезке русская история персонифицирована, легитимизирована, обладает твердой поступью, осмысленной логистикой и народной поддержкой.
Из первоочередных и неотложных, буквально с завтрашнего дня, мер наиболее эффективной (форма манифеста намерений может быть любой!) должна стать реформа гуманитарного образования. Бороться с коллаборантами либо пятой-шестой колонной бесполезно: у этой публики самое сильное качество – умение приспосабливаться и «переворачиваться». За три года (10 и 11 классы школ и первые курсы университетов) идеология Победы может стать жизненным кредо для сегодняшнего поколения.
Оригинал статьи здесь
Читайте свежую статью авторов на данную тему
Все эти дни мы были читателями и слушателями. Читали сводки, комментарии, аналитические обзоры, прогнозы; слушали выступления политиков, экспертов, военных. Желание высказаться и написать самим блокировалось осознанием того, что всё, что бы мы ни написали или ни сказали, было уже сказано и написано, в том числе и нами. Предмет мы знаем хорошо: возили в Луганск гуманитарную помощь, принимали луганскую делегацию во главе с О.А. Кобцевой у себя в Саратове, а наш друг и единомышленник А.П. Зуев снял в ЛНР два фильма. Судили о Донбассе не по дискуссиям в телевизионных ток-шоу. Негодовали, что широкому зрителю не был доступен сюжет из фильма А.П. Зуева о бессудной казни нацистами 60-ти жителей сёл Новосветловка и Хрящеватое в 2014 г. С 2017 г. в каждый приезд в один из районов Саратовской области пытались донести общественности правду об этом преступлении.
Все эти дни искали тему, по которой можно было бы высказать что-то новое и нетривиальное, но натыкались на необходимость заочно втолковывать сообществу «пацифистов», одномоментно и лицемерно «осознавших» свой долг во всеуслышание заявить о «неприятии войны» аргументы и доводы в пользу правильности, своевременности и безальтернативности решения Президента РФ И опять ничего нового: главный постулат либерал-глобалистской идеологии, о котором мы постоянно твердили в своих выступлениях – «то, что позволено мне, не позволено тебе!». Американцам позволено разрушать государства и бомбить города (Ирак, Белград, Афганистан), а другим – нельзя ни по каким мотивам. Американцы обязаны спасать каждого своего рядового Райана, а русским должно быть «стыдно» спасать миллионы своих соотечественников в Донбассе и Крыму. Американцам можно, оказывается, спасать своих во Вьетнаме и Ираке, Европе и Латинской Америке, а России – нельзя даже на своей исторической территории заикнуться о правах русских (Крым и Донбасс стали украинскими не «по недоумию» советских вождей, совершенно справедливо, кстати, «не усматривавших» внутренних границ в едином государстве, а «по убеждению» национальных элит 1980–1990-х гг. в том, что поделить собственность, созданную всем советским народом, легче по «коммунальным квартирам» ж – союзным республикам). По этому же принципу формировали сознание и на постсоветском пространстве: русские должны ответить за свое имперское прошлое, им не позволено думать о своей истории, своём языке, своей этнической консолидации и мобилизации. Это не про них, это про украинцев и грузин, но не про русских Донбасса и Крыма… В итоге родился удивительный идеологический «консенсус»: мы право имеем, а вы – нет.
Все эти дни рождалось удивительное, доселе не испытываемое чувство обладания правдой, уверенности в своей правоте. Решение пришло само собой: всё, что мы отстаивали, о чём писали, спорили, в чём убеждали оппонентов, что прогнозировали, заключить в краткое эссе, «погрузив» спецоперацию на Украине во «время и пространство».
Что же произошло на Украине 24 февраля 2022 года?
В этот день смысл миросуществования и мироразвития наполнился снова русским содержанием.
Как когда-то, в далёком 1917 году с его идеей социальной справедливости, Россия предложила свою собственную шкалу ценностей, свою идеологию Победы. Да, это революция как жизнеутверждающий акт! Только называется иначе – «спецоперация». В 1917 году Россия, отчаявшись вразумить «коллективный Запад» в его патологическом стремлении убивать друг друга за возможность группы человеконенавистников построить для себя «рай» на земле, предложила всему миру «социалистический эксперимент» в форме общества социальной справедливости для людей труда. Заплатила за право первопроходца самой страшной для народа ценой – гражданской войной. Преодолев внутренний разлом, Россия модернизировала свою экономику и завоевала полную экономическую независимость, то есть свободу от каких-либо санкций, эмбарго и торговых войн. Наши предки совершили невиданное доселе в истории: всё, что научились делать в мире, производилось в одной стране – Советском Союзе. Сам СССР был уникальным сообществом этносов. После ряда тактических манёвров, каковым, к примеру, на тот момент являлась федеративная форма организации государства, скрепляющим каркасом нового социума стал русский язык и великая русская культура XIX века. Победа советского народа (формирующейся уникальной исторической общности людей) в Великой Отечественной войне, рождение сверхдержавы и технологическое лидерство (ядерная энергетика, ракетостроение, космос и т.д.) подтвердило универсальность советской цивилизации. Идеи социальной справедливости, материализовавшись к тому же в мировое лидерство, торжествовали к 1960-м годам в появлении социалистической системы в Европе, Китае, Кубе, крахе колониальной системы, в нарастающем сужении сферы американского господства.
Отчаявшись победить идею социальной справедливости, американские гегемонисты прибегли к реализации своего единственного шанса – подавить носителя этой идеи, советское государство. История согласилась «устроить» русскому народу еще одно испытание и преподала ему жестокий урок. Постсталинская управленческая элита, постепенно отказываясь от идеологии социальной справедливости, под лозунгом, во многом – декларативном, создания социального государства, начала исповедовать главный цивилизационный принцип Запада: цель земного существования – в наслаждении, удовольствии, личном и своих детей благополучии. Патриотизм, служение Отечеству и народу, долг и ответственность перед обществом и историей уступили в элитарной среде, в конце концов, место другим, западным, ценностям. Напрасно Имам Хомейни предупреждал М.С. Горбачева в январе 1989 г.: «Вам явился цветущий сад Запада и заворожил Вас, но знайте, что истина не там … Материализмом нельзя спасти человека от кризиса веры и духовности, который является главной болезнью человеческого общества на Западе и Востоке». Но всё было тщетно! Под лозунгом «выхода из цивилизационного тупика и перехода на магистральный путь развития человечества» позднесоветская элита обрушила единое государство, самодостаточную и независимую от каких-либо внешних воздействий экономику, формирующуюся социалистическую модель общества. Россия 1990-х гг. послушно Западу превратилась в своего собственного антипода в предшествующие периоды своего развития. Запад же, задвинув Россию на историческую периферию, в чрезвычайном режиме начал подготовку к лишению её исторической субъектности, проще говоря, к уничтожению русского и других народов, населяющих Российскую Федерацию.
Еще во время существования Советского Союза американские советологи пришли к выводу о том, что главным условием уничтожения России и русских является отторжение от русской цивилизации Украины. Проект «Украина – анти-Россия» начали реализовывать задолго до распада СССР. Можно предположить, что проект вступил в решающую фазу в 1954 г. с нелепого, на первый взгляд, решения о передачи российского Крыма в состав Украины. Ускорилась реализация этого проекта в период правления в СССР днепропетровской команды Брежнева, когда все принципы элиты свелись к простому и неприхотливому тезису: больше сала – меньше труда. Западные либерал-глобалисты в своем стремлении уничтожить российскую цивилизацию допустили трагическую ошибку – недооценили русский народ и не изучили русскую историю. Впрочем, в данном случае, «заслуги» в этом принадлежат пятой и шестой колоннам в самой России. Именно эта публика убедила Запад, что русская история – это сплошная полоса репрессий, поражений, агрессий, нарушения прав человека и народов, а русский народ – вовсе не народ, а «русская раба». Эти же люди согласились и с тезисом Бернара Леви, «провозгласившего» украинцев «лучшими европейцами».
В центре философии истории находится вопрос о роли личности в истории. Великий философ Гегель полагал, что выдающейся исторической личностью является тот, кто лучше других понимает и умеет выразить общественные потребности. Выдающийся историк Арнольд Джозеф Тойнби считал, что роль выдающейся исторической личности заключается в её умении найти успешный ответ на вызов для того, чтобы общество смогло перейти к взаимодействию с новым вызовом. Всем этим условиям в настоящее время отвечает лишь один человек – президент России Владимир Владимирович Путин. А руководит им, Путиным, русская история и интересы многонационального Русского мира! Не случайно и сегодняшний нерв русской истории определен Путиным абсолютно точно и своевременно – Донбасс. Именно здесь маркеры русской цивилизации (культ человека труда, социальная справедливость, высокая нравственность), привнесенные сюда еще русскими старообрядцами, столкнулась с символом сегодняшнего Запада – украинским нацизмом. Своим решением 24 февраля 2022 г. Президент В.В. Путин спас русскую цивилизацию от уничтожения. Если учитывать наличие на Украине атомных объектов, возможностей создавать здесь ядерное оружие, а также обнаружение нескольких десятков объектов, на которых велись разработки оружия массового поражения, то можно утверждать, что своим решением В.В. Путин спасает человечество.
Что происходит на Украине сейчас?
Не нужно быть военным стратегом, чтобы утверждать о близящемся победоносном завершении спецоперации, которую проводит российская армия и народная милиция ДНР и ЛНР. Можно констатировать, что подобных операций в мировой истории ещё не было. Всё, от стратегии и тактики ведения боевых действий до высокоточного оружия и ударной мощи ВКС России, свидетельствует о смене лидерства в мировой военной сфере. Если первенство в области современных технологий переходит к Китаю (термоядерный синтез, 6G, единственный обладатель собственной орбитальной космической станцией), то приоритет в военной сфере – к России. Что же касается коллективного Запада, то события на Украине свидетельствуют о банкротстве его замысла управлять миром и очевидном поражении в соревновании в военно-технологической сфере.
Россия в настоящее время возвращает в мировое пространство свои ценности и идеалы: национальные суверенитет и солидарность, гуманизм и социальная справедливость. Гуманизм российского солдата проявляется в тактике ведения боевых действий: приоритет спасения над уничтожением, гумкоридоров над скоростью передвижения воинских колонн, контроля и защиты АЭС над подавлением военных целей. Напротив, Запад демонстрирует полное «расчеловечивание»: циничное превращение украинского народа в «сакральную жертву», поддержка нацизма и терроризма (использовать мирное население в качестве живого щита – чем вам не терроризм и экстремизм!), разработка оружия массового поражения. А в целом, санкциями и поддержкой нацизма Запад разрушил остатки своих же «либеральных» ценностей: священное право собственности и авторское право. Здесь, кстати, Запад – отнюдь не коллективный. США – агрессор, колонизатор, манипулятор, но господин, а вот Европа – коллективная … раба, стреляющая в угоду своему «насильнику» и «идеологическому единомышленнику» себе в обе ноги. Не мудрено: США «родили» и спонсировали германский нацизм, а созданный Гитлером очередной «Европейский союз» устремлялся в своей неизбывной рабской покорности на гордого и свободолюбивого соседа вместе с фашистами. Ментальная обида за беспрерывное предательство, вероломство, вперемежку с унижением, испытанным при бегстве из России вместе с Наполеоном и Гитлером, не стала уроком для европейских элит: как и прежде, реваншистские устремления и желание угодить очередному фюреру приносятся в жертву здравому смыслу. Да и за дряхлого и не вполне адекватного «господина», американский правящий клан, путающего украинцев с иранцами, а Украину с Уханью, циничным и лицемерным европейским элитам, ничуть не стыдно.
Одним словом, Россия завершила переустройство мировой экономики, геополитики, морали.
Что необходимо сделать сейчас?
Необходимо идеологию Победы превратить из манифеста в политику, существенно скорректировав ту её часть, где речь идёт об уроках, усвоенных лишь частью русской интеллектуальной элиты. Реализовав мобилизационный проект, в успехе которого вряд ли стоит сомневаться, вновь вернуться к русской истории. Она подскажет верный путь, тем более что на данном историческом отрезке русская история персонифицирована, легитимизирована, обладает твердой поступью, осмысленной логистикой и народной поддержкой.
Из первоочередных и неотложных, буквально с завтрашнего дня, мер наиболее эффективной (форма манифеста намерений может быть любой!) должна стать реформа гуманитарного образования. Бороться с коллаборантами либо пятой-шестой колонной бесполезно: у этой публики самое сильное качество – умение приспосабливаться и «переворачиваться». За три года (10 и 11 классы школ и первые курсы университетов) идеология Победы может стать жизненным кредо для сегодняшнего поколения.
Оригинал статьи здесь
Читайте свежую статью авторов на данную тему