Саратовский резидент «Сколково» замещает импортные биодобавки

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Новости


Инновационное предприятие АО «Биоамид» (Саратов) зарегистрировало новый комплексный биоконсервант, используемый для заготовки растительных кормов в сельском хозяйстве.

Микробиологический состав препарата обеспечивает высокую скорость закисления консервируемой массы и подавление гнилостных бактерий. Как рассказали в компании, биоконсервант, как и предшествующие разработки саратовских ученых не уступает по качеству аналогичной зарубежной продукции.

Еще одно направление, по которому «Биоамид» успешно конкурирует с импортом, в том числе от ведущих мировых производителей, - это производство органических микроэлементных добавок, используемых в кормлении сельхозживотных и птицы. В Саратове разработали и организовали производство хелатных соединений микроэлементов (марганец, цинк, железо, медь, кобальт) на основе L-аспарагиновой кислоты для премиксов и комбикормов.

«Применение разработанного микроэлементного комплекса позволяет сократить количество скармливаемых микроэлементов в 8-10 раз от рекомендуемых норм для неорганических соединений», - рассказали в компании, - Например, используемое в смеси органическое соединение йода усваивается в 10 раз лучше неорганического, устойчиво к воздействию внешних факторов и не теряется при производстве и хранении корма. Селен представлен органическим соединением с самой низкой токсичностью из известных соединений селена, что практически исключает передозировку».

В «Биоамиде» отмечают, что разработанные в Саратове органические соединения микроэлементов по своей биодоступности существенно превосходят импортные препараты, представленные на рынке, а по цене значительно дешевле.