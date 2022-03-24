Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги

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В октябре пошлого года на проходных завода были установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек. К сотрудникам предприятия в реализации проекта подключились ученики СОШ №6. Именно здесь девятый год функционируют профильные «Роснефть-классы».Всего за полгода действия акции участники сдали на утилизацию в Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор» свыше пятидесяти килограммов пластиковых крышек.Активисты-заводчане не только доставили пластик к месту назначения. Они помогли экологам с сортировкой крышек, поступивших со всего города. Вручную было перебрано свыше шести кубометров крышек.Второй этап акции запланирован на апрель-май. Пластик будет отправлен на вторичную переработку. Полученные от этого средства пойдут на покупку мальков рыб, которые будут запущены в волгу. Речь идет о сазанах, толстолобиках, белых амурах.Экологические акции входят в число приоритетов Саратовского НПЗ. В 2020 году молодые специалисты инициировали на предприятии проведение экоакции «Батарейки, сдавайтесь!» За время ее проведения собрано более 68 килограммов отработанных элементов питания. Из них планируется произвести новые аккумуляторные батареи.В 2022 году в продолжение акций по сбору крышек при поддержке Саратовского НПЗ в профильных учебных заведениях города областного центра будут установлены еще два специальных контейнера.Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030, которая определяет основные принципы природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и будет способствовать достижению национальных экологических целей Российской Федерации на период до 2030 года.