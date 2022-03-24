24 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:11 | 23 марта
Члены Изборского клуба: Российская армия сегодня противостоит мировому фашизму
18:47 | 23 марта
От саратовской молодежи ждут «Сильных идей для нового времени»
15:49 | 23 марта
На рынке "Сенной" реализуются востребованные товары в достаточном объеме
15:11 | 23 марта
Саратовский резидент «Сколково» замещает импортные биодобавки
14:15 | 23 марта
Машинно-тракторный парк Саратовской области готов к проведению весенних полевых работ составляет 93%
14:11 | 23 марта
Дмитрий Аяцков и Анатолий Мякшев: Без реформы гуманитарного образования победоносные итоги спецоперации будут обесценены
13:17 | 23 марта
Саратовская область занимает шестое место в ПФО по темпам заработной платы
12:23 | 23 марта
Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги
11:56 | 23 марта
Обсуждая поправки в бюджет области, Антонов призвал все фракции консолидироваться для поддержки экономики и граждан в условиях санкций
11:39 | 23 марта
Изменяется расписание маршрутов на линии Саратов-Маркс
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги

Новости
Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги

Сотрудники Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», вместе с семьями приняли активное участие в первом этапе городской природоохранной акции «Водорослям крышка!»

В октябре пошлого года на проходных завода были установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек. К сотрудникам предприятия в реализации проекта подключились ученики СОШ №6. Именно здесь девятый год функционируют профильные «Роснефть-классы».

Всего за полгода действия акции участники сдали на утилизацию в Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор» свыше пятидесяти килограммов пластиковых крышек.

Активисты-заводчане не только доставили пластик к месту назначения. Они помогли экологам с сортировкой крышек, поступивших со всего города. Вручную было перебрано свыше шести кубометров крышек.

Второй этап акции запланирован на апрель-май. Пластик будет отправлен на вторичную переработку. Полученные от этого средства пойдут на покупку мальков рыб, которые будут запущены в волгу. Речь идет о сазанах, толстолобиках, белых амурах.

Экологические акции входят в число приоритетов Саратовского НПЗ. В 2020 году молодые специалисты инициировали на предприятии проведение экоакции «Батарейки, сдавайтесь!» За время ее проведения собрано более 68 килограммов отработанных элементов питания. Из них планируется произвести новые аккумуляторные батареи.

- Такое количество батареек - это более 5 гектаров спасенной от потенциального загрязнения земли, - сообщила лаборант химического анализа санитарной лаборатории Саратовского НПЗ Светлана Головлева. - Только совместными усилиями мы сделаем планету чище.

В 2022 году в продолжение акций по сбору крышек при поддержке Саратовского НПЗ в профильных учебных заведениях города областного центра будут установлены еще два специальных контейнера.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030, которая определяет основные принципы природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и будет способствовать достижению национальных экологических целей Российской Федерации на период до 2030 года.

Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги