Коллектив Саратовского НПЗ внес вклад в оздоровление Волги
Сотрудники Саратовского НПЗ, входящего в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», вместе с семьями приняли активное участие в первом этапе городской природоохранной акции «Водорослям крышка!»
В октябре пошлого года на проходных завода были установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек. К сотрудникам предприятия в реализации проекта подключились ученики СОШ №6. Именно здесь девятый год функционируют профильные «Роснефть-классы».
Всего за полгода действия акции участники сдали на утилизацию в Центр экологических решений и защиты окружающей среды «Экологизатор» свыше пятидесяти килограммов пластиковых крышек.
Активисты-заводчане не только доставили пластик к месту назначения. Они помогли экологам с сортировкой крышек, поступивших со всего города. Вручную было перебрано свыше шести кубометров крышек.
Второй этап акции запланирован на апрель-май. Пластик будет отправлен на вторичную переработку. Полученные от этого средства пойдут на покупку мальков рыб, которые будут запущены в волгу. Речь идет о сазанах, толстолобиках, белых амурах.
Экологические акции входят в число приоритетов Саратовского НПЗ. В 2020 году молодые специалисты инициировали на предприятии проведение экоакции «Батарейки, сдавайтесь!» За время ее проведения собрано более 68 килограммов отработанных элементов питания. Из них планируется произвести новые аккумуляторные батареи.
- Такое количество батареек - это более 5 гектаров спасенной от потенциального загрязнения земли, - сообщила лаборант химического анализа санитарной лаборатории Саратовского НПЗ Светлана Головлева. - Только совместными усилиями мы сделаем планету чище.
В 2022 году в продолжение акций по сбору крышек при поддержке Саратовского НПЗ в профильных учебных заведениях города областного центра будут установлены еще два специальных контейнера.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства и реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В 2020 году была разработана и утверждена Концепция экологического развития – 2030, которая определяет основные принципы природоохранной деятельности Компании в области устойчивого развития и будет способствовать достижению национальных экологических целей Российской Федерации на период до 2030 года.