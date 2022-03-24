Саратовская область занимает шестое место в ПФО по темпам заработной платы

просмотров: 219

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в 2021 году показали несколько отраслей: деятельность в области информации и связи, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, строительство и другие.Наиболее высокая среднеотраслевая зарплата сложилась в «деятельности в области информации и связи» - 53 736 руб., в «деятельности профессиональной, научной и технической» – 53 086 руб.В одной из самых массовых отраслей – обрабатывающих производствах, где занято 98 498 чел. (16,0% работающих) средняя зарплата по итогам прошлого года составила 37 708 руб.На 4 месте в Приволжском федеральном округе по зарплате находится экономическая деятельность «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 32 065 руб.«В настоящее время нашей главной задачей является обеспечение устойчивости региональной экономики и сохранение рабочих мест. Создан штаб под руководством Губернатора области Валерия Радаева по обеспечению устойчивости функционирования экономики области. Его первоочередной задачей является оперативное реагирование на изменение уровня потребительских цен, рассмотрение вопросов жизнедеятельности региона, мониторинг товарных запасов.Особое внимание Правительство области уделяет вопросам увеличения заработной платы, в том числе за счет выявления и прекращения выплат заработной платы в конвертах, легализации неформальной занятости. Проводятся совещания под руководством вице-губернатора-Председателя Правительства области Романа Бусаргина с участием руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.