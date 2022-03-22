Спрос на сахар в ближайшее время существенно сократится
Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов дал расширенный комментарий о ситуации на рынке по социально значимым товарам: "Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни."
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов дал расширенный комментарий о ситуации на рынке по социально значимым товарам: "Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни."