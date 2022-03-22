22 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
20:05 | 22 марта
Спрос на сахар в ближайшее время существенно сократится
19:34 | 22 марта
Алекс Крисвэлл «Приключения Принца Ар-ту»: Одиссея взросления или путешествие в поисках мудрости
17:00 | 22 марта
27 марта подведут итоги окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
16:18 | 22 марта
В Саратовской области ведется подготовка к летней оздоровительной кампании-2022
15:26 | 22 марта
В Саратове состоится бизнес-миссия из Республики Азербайджан и Турецкой Республики
14:36 | 22 марта
Михаил Гуцериев признан победителем престижной премии «Поэт года»
13:23 | 22 марта
Сотрудники саратовских предприятий обучаются методикам повышения производительности труда
12:28 | 22 марта
HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей
11:35 | 22 марта
В Саратове расширяют выпуск инновационных систем безопасности
10:48 | 22 марта
Саратовские болельщики устроили «Игрушкопад» для детей Донбасса
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Спрос на сахар в ближайшее время существенно сократится

Новости
Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов дал расширенный комментарий о ситуации на рынке по социально значимым товарам: "Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни."
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код