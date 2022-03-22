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27 марта подведут итоги окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

Новости


27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона.

По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса».

В финале участвуют 28 спектаклей.

Проект «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Просмотр прямой трансляции в прямом эфире доступен для всех желающих на сайте театральноеприволжье.рф 27 марта, с 13.00 (мск.).

В финале 2022 года Саратовскую область представляют два коллектива. Театр-студия «Театралика» показывает спектакль «Чёрная курица, или подземные жители» по произведению Антония Погорельского. Художественный руководитель Анжелика Лозановски.

Второй финалист - театр «Штурм» Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина. Студенты - будущие инженеры, архитекторы, программисты представили спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова. Режиссер - артист Саратовского театра кукол «Теремок» Алексей Усов.

Оба коллектива громко заявили о себе на первом фестивале.

Благодаря интернет формату фестиваль проходил азартно, со множеством интересных событий, общением, мастер-классами. Челлендж «Я смотрю Театральное Приволжье» объединил поклонников фестиваля и собрал более десяти тысяч просмотров в соцсетях.

«Театральное Приволжье» воспитало целое поколение художников, которые создают театральные афиши и плакаты. В этом году 144 юных художника прислали свои работы на конкурс. Саратовская область лидировала по числу участников конкурса афиш и плакатов среди регионов ПФО. Принято решение о проведении выставки лучших работ регионального конкурса афиш в учреждениях высшего профессионального образования г.Саратова и ДШИ г.Саратов и Энгельса.