В Саратовской области ведется подготовка к летней оздоровительной кампании-2022

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В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены комиссии, представители министерств и ведомств, администраций муниципальных районов, учредители и руководители детских оздоровительных учреждений.Как отметил Олег Костин, активная подготовка к летней оздоровительной кампании уже началась. На сегодняшний день для обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Саратовской области утверждена вся нормативно-правовая база, проведена паспортизация действующих оздоровительных учреждений.Ведется работа по актуализации реестра лагерей. На сегодняшний день в реестр внесены 662 учреждения отдыха и оздоровления детей, в их числе 615 лагерей с дневным пребыванием, 47 лагерей с круглосуточным пребыванием, из них 8 санаторных.В лагерях всех типов в летний период планируется оздоровить около 48 тысяч детей. В консолидированном бюджете области на проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено более 851 млн рублей.Одним из главных направлений отдыха является создание необходимых условий для обеспечения комплексной безопасности детей, которая включает в себя вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.Представитель Роспотребнадзора по Саратовской области проинформировала участников заседания о требованиях к санитарно-эпидемиологическому благополучию оздоровительных учреждений, в том числе в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров доложил о мероприятиях по обеспечению антитеррористической безопасности лагерей. Он акцентировал внимание на строгом выполнении рекомендаций по оснащению детских оздоровительных учреждений необходимым оборудованием. «Наша с вами задача – обеспечить максимальную безопасность отдыха детей», – подчеркнул министр.Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская проинформировала о программе детского кешбэка, которая впервые была апробирована в 2021 году и продолжится в этом году.Подводя итоги заседания, зампред подчеркнул необходимость своевременной и качественной подготовки лагерей всех типов к началу оздоровительной кампании. «Отдых детей даже в таких сложных обстоятельствах нашего времени остается одним из приоритетных направлений в рамках поручений Правительства Российской Федерации. Дети в летний сезон в полной мере должны отдохнуть и получить оздоровление, а мы, взрослые, должны им это обеспечить», - подчеркнул Олег Костин.