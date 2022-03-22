В Саратове состоится бизнес-миссия из Республики Азербайджан и Турецкой Республики

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Организатором мероприятия выступает Центр поддержки экспорта Саратовской области при поддержке регионального министерства экономического развития в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».В составе делегации ожидаются представители компаний нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной и вино-водочной отраслей. У саратовских компаний будет возможность провести b2b переговоры с азербайджанскими и турецкими компаниями, презентовать образцы своей продукции и обсудить варианты сотрудничества с потенциальными партнерами.Встреча пройдет в историческом парке «Россия – Моя история» по адресу г. Саратов, ул. Шелковичная 19. Начало мероприятия в 10:30, начало регистрации в 9:30 по саратовскому времени. Действует масочный режим.Для участия в переговорах необходимо зарегистрироваться по телефону: 8-8452-744-548, 8-927-220-39-91 (Viber, WhatsApp), сообщив информацию с названием организации, ИНН, ФИО/должность участника.