22 марта 2022 ВТОРНИК
Новости
20:05 | 22 марта
Спрос на сахар в ближайшее время существенно сократится
19:34 | 22 марта
Алекс Крисвэлл «Приключения Принца Ар-ту»: Одиссея взросления или путешествие в поисках мудрости
17:00 | 22 марта
27 марта подведут итоги окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
16:18 | 22 марта
В Саратовской области ведется подготовка к летней оздоровительной кампании-2022
15:26 | 22 марта
В Саратове состоится бизнес-миссия из Республики Азербайджан и Турецкой Республики
14:36 | 22 марта
Михаил Гуцериев признан победителем престижной премии «Поэт года»
13:23 | 22 марта
Сотрудники саратовских предприятий обучаются методикам повышения производительности труда
12:28 | 22 марта
HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей
11:35 | 22 марта
В Саратове расширяют выпуск инновационных систем безопасности
10:48 | 22 марта
Саратовские болельщики устроили «Игрушкопад» для детей Донбасса
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сотрудники саратовских предприятий обучаются методикам повышения производительности труда

Новости


На учебной производственной площадке «Фабрика процессов» прошли тренинги сотрудники сразу двух предприятий - АО «356 авиационный ремонтный завод» и ООО «СЭПО-ЗЭМ», под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РФК) – Сергея Карказова и Виталия Козюкова.

Обучающие мероприятия прошли в рамках национального проекта «Производительность труда».

Участники продемонстрировали слаженную работу, вовлеченность в процесс и нацеленность на результат.

«Участие в таком тренинге позволяет выделить проблемы, совместно разработать пути решения и получить опыт внедрения улучшений. Тренеры Фабрики помогают на каждом этапе. Уверен, что каждый участник покидает нашу учебную площадку с мыслями о том, как улучшить производственные результаты на своем рабочем месте», – поделился Виталий Козюков.

«Фабрика процессов» создана на базе Фонда развития промышленности Саратовской области. На ней участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов повышения производительности труда, а также могут оценить улучшения, влияющие на операционные и экономические показатели.

Напоминаем, АО «356 АРЗ» и ООО «СЭПО-ЗЭМ» – предприятия-участники национального проекта «Производительность труда», при этом АО «356 АРЗ» при поддержке Регионального центра компетенции, ООО «СЭПО-ЗЭМ» при расширенной поддержке экспертов Федерального центра компетенций.