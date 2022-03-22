Сотрудники саратовских предприятий обучаются методикам повышения производительности труда

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Обучающие мероприятия прошли в рамках национального проекта «Производительность труда».Участники продемонстрировали слаженную работу, вовлеченность в процесс и нацеленность на результат.«Участие в таком тренинге позволяет выделить проблемы, совместно разработать пути решения и получить опыт внедрения улучшений. Тренеры Фабрики помогают на каждом этапе. Уверен, что каждый участник покидает нашу учебную площадку с мыслями о том, как улучшить производственные результаты на своем рабочем месте», – поделился Виталий Козюков.«Фабрика процессов» создана на базе Фонда развития промышленности Саратовской области. На ней участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов повышения производительности труда, а также могут оценить улучшения, влияющие на операционные и экономические показатели.Напоминаем, АО «356 АРЗ» и ООО «СЭПО-ЗЭМ» – предприятия-участники национального проекта «Производительность труда», при этом АО «356 АРЗ» при поддержке Регионального центра компетенции, ООО «СЭПО-ЗЭМ» при расширенной поддержке экспертов Федерального центра компетенций.