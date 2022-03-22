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Михаил Гуцериев признан победителем престижной премии «Поэт года»

Новости
На церемонии награждения лауреатов литературных премий Российского союза писателей, приуроченной к Всемирному дню поэзии, Михаила Гуцериева объявили «Поэтом года». Торжественное событие состоялось в Концертном зале Правительства Москвы.
Михаил Гуцериев признан победителем престижной премии «Поэт года»

Михаил Сафарбекович Гуцериев победил в номинации «Песни». Произведения поэта признаны лучшими в качестве стихов для песен. Жюри из 30 ведущих деятелей литературы и искусств высоко оценили талант любимого народом поэта-песенника. На этой же церемонии состоялось награждение «Писателя года».

Только в прошедшем году прозвучали больше 35 хитов со стихами поэта Гуцериева в исполнении звёзд шоу-бизнеса первой величины. Эти песни звучали на всех престижных музыкальных мероприятиях: на «Новой волне», в финале «Евровидения», на «Песне года» и «Шансоне года», в телесериалах и ТВ-программах, в эфирах всех радиостанций страны, а также в сердцах десятков миллионов слушателей и поклонников творчества поэта.
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