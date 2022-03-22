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Сотрудники саратовских предприятий обучаются методикам повышения производительности труда
12:28 | 22 марта
HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей
11:35 | 22 марта
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HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей

Новости
HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей

Рекрут-сервис HH.ru создал пространство для работодателей и соискателей — инициативы hh.ru: про поддержку, заботу и помощь в преодолении всех сложностей, с которыми могут столкнуться те, кто ищет работу, и те, кто ищет сотрудников, в нестабильной ситуации.

Поддержка для компаний:

- Тем, кто вынужден расстаться с сотрудниками предлагаем воспользоваться сервисом «Первая помощь» для трудоустройства соискателей, лишившихся рабочих мест. С его помощью расставание становится похоже на смену работы с использованием всех технологий hh.ru, а компании могут сохранить лояльность сотрудников;

- Продление срока действия вакансий для малого бизнеса. Мы понимаем, как сильно поменялись планы у многих предпринимателей. Мы автоматически продлили на месяц срок действия пакетов вакансий, если работодатель купил их в период с 14 февраля по 14 марта. Их можно опубликовать позже, когда работодатель будет готов к поиску новых сотрудников;

- Бесплатный шаблон опроса сотрудников на платформе обратной связи kakdela, чтобы компании могли сориентироваться в ситуации внутри и позаботиться о себе и коллегах: мониторить настроения, собирать просьбы и поддерживать тех, кому трудно. Компании могут провести любой опрос и получить 500 первых ответов бесплатно до 20 апреля 2022 года. Достаточно нажать «Создать опрос» и войти под логином и паролем работодателя на hh.ru;

- Онлайн-встречи с разговорами о важном. Самое важное в непростое время — вооружиться нужной информацией, которая поможет справиться с неопределенностью. Именно поэтому мы запускаем серию вебинаров «Стабильные HR-практики для нестабильного времени» о том, что позволит компаниям преодолевать вызовы новых реалий: подбор и удержание сотрудников в кризис, грамотная психологическая поддержка персонала, предиктивная аналитика рынка труда, актуальные HR-инструменты и многое другое. Все это — в формате живого диалога с работодателями;

- Обзоры рынка труда — как и прежде, аналитики внимательно отслеживают ситуацию на рынке труда: теперь мы делаем обзоры раз в две недели.