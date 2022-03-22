HH.ru объявляет о мерах поддержки работодателей и соискателей

просмотров: 260

Поддержка для компаний:- Тем, кто вынужден расстаться с сотрудниками предлагаем воспользоваться сервисом «Первая помощь» для трудоустройства соискателей, лишившихся рабочих мест. С его помощью расставание становится похоже на смену работы с использованием всех технологий hh.ru, а компании могут сохранить лояльность сотрудников;- Продление срока действия вакансий для малого бизнеса. Мы понимаем, как сильно поменялись планы у многих предпринимателей. Мы автоматически продлили на месяц срок действия пакетов вакансий, если работодатель купил их в период с 14 февраля по 14 марта. Их можно опубликовать позже, когда работодатель будет готов к поиску новых сотрудников;- Бесплатный шаблон опроса сотрудников на платформе обратной связи kakdela, чтобы компании могли сориентироваться в ситуации внутри и позаботиться о себе и коллегах: мониторить настроения, собирать просьбы и поддерживать тех, кому трудно. Компании могут провести любой опрос и получить 500 первых ответов бесплатно до 20 апреля 2022 года. Достаточно нажать «Создать опрос» и войти под логином и паролем работодателя на hh.ru;- Онлайн-встречи с разговорами о важном. Самое важное в непростое время — вооружиться нужной информацией, которая поможет справиться с неопределенностью. Именно поэтому мы запускаем серию вебинаров «Стабильные HR-практики для нестабильного времени» о том, что позволит компаниям преодолевать вызовы новых реалий: подбор и удержание сотрудников в кризис, грамотная психологическая поддержка персонала, предиктивная аналитика рынка труда, актуальные HR-инструменты и многое другое. Все это — в формате живого диалога с работодателями;- Обзоры рынка труда — как и прежде, аналитики внимательно отслеживают ситуацию на рынке труда: теперь мы делаем обзоры раз в две недели.