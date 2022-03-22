В Саратове расширяют выпуск инновационных систем безопасности

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Реконструкция производственной площадки позволит увеличить объемы производства инновационной продукции ТМ SONAR RUBEZH к концу 2025 года в три раза.Кроме того, здесь с 2019 года выпускается линейка оборудования собственной разработки компании – моноблоки SONAR RUBEZH. Данное решение является технологическим прорывом для российского рынка систем оповещения и управления эвакуацией и демонстрирует рост производства более чем в 15 раз за 2,5 года существования. Сейчас системами оповещения на оборудовании саратовской компании оснащено более 1790 объектов в России и ближнем зарубежье.Штатная численность нового цеха составляет 16 человек, из них 4 инженерно-технических работника, 3 контролера качества выпускаемой продукции, 9 слесарей-механиковРанее в этом году RUBEZH запустил новое производство - автоматизированный цех по литью пластмассовых изделий, в церемонии открытия которого принимал участие заместитель председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.