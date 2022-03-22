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Саратовские болельщики устроили «Игрушкопад» для детей Донбасса

Новости
Саратовские болельщики устроили «Игрушкопад» для детей Донбасса

Хоккейный матч полуфинальной игры Кубка Федерации между саратовским «Кристаллом» и «Челнами» посетили 18 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

В заключение победного для саратовской команды матча сотни детских мягких игрушек полетели с трибун на ледовую площадку. Так саратовцы поддержали детей и взрослых, которые были вынуждены приехать в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик. Хоккеисты собрали игрушки и передали их детям Донбасса.

Жительница Луганской Народной Республики Наталья Сороковенко, которая была среди болельщиков матча, искренне поблагодарила участников акции «Игрушкопад»: «Очень благодарна каждому человеку в России, кто принимает участие в таких акциях. Я чувствую, что мы нужны, о нас заботятся и нас любят».