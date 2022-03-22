Продолжается челлендж в поддержку фестиваля «Театральное Приволжье»

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Для участия в челлендже нужно заснять видео или фото за просмотром видеоверсий спектаклей финалистов фестиваля на сайте и разместить на своей странице во ВКонтакте с указанием хэштегов #ТеатральноеПриволжье #театральноеприволжье64 #театральноеприволжье_Саратов.Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства. Саратовскую область в этом году представляют:— студенческий театр «Штурм» (СГТУ имени Гагарина) — спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова, режиссер: Алексей Усов;— театр-студия «Театралика» (МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова») — спектакль «Черная курица, или подземные жители», режиссер: Анжелика Лозановски.