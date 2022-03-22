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Исторический парк принял участие во всероссийской акции «День в музее»

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Всероссийская акция «День в музее» организована Министерством культуры РФ с целью поддержки жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Акция стартовала в стране 1 марта 2022 года. Мероприятия проходят в Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской, Ростовской областях, а также в городе Севастополь. Специальная программа для гостей включает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для членов семей беженцев.

20 марта в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» для гостей была организована специальная воскресная программа, включающая обзорные экскурсии по мультимедийной экспозиции и этнографические мастер-классы.

Взрослые и дети побывали на презентационных экскурсиях по выставкам «Рюриковичи» и «Романовы». Посетители совершили экскурс по страницам истории жизни первых русский князей и зарождения русского государства, узнали, как было объединено государство после периода Смутного времени и укреплялось в дальнейшем, как расширялись культурные связи, а имена русских ученых, композиторов, писателей, художников, актеров и других отечественных деятелей стали мировым достоянием.

Также гости познакомились с историей Саратовской области, ее многонациональными традициями и особенностями культурно-исторического развития и побывали на этнографическом мастер-классе «Крупеничка: от сказки до традиционной куклы», где дети смогли своими руками создать сувенир, встречающийся в культурах различных народов.