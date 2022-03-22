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36 тонн сахара было реализовано в минувшие выходные в ходе ярмарочной торговли на Театральной площади

Новости
36 тонн сахара было реализовано в минувшие выходные в ходе ярмарочной торговли на Театральной площади

Более 120 участников из 26 районов области приняли участие в ярмарках «выходного дня», прошедших в минувшие выходные на Театральной площади. Для жителей областного центра работало более 160 торговых мест.

В ходе ярмарочной торговли было реализовано 36 тонн сахара, что на 11 тонн больше, чем в предыдущие выходные. В субботу, 19 марта, работало шесть точек продаже сахара-песка, в воскресенье - пять.

Всего в ходе ярмарочной торговли, которая прошла на четырех торговых площадках города, сельхозпроизводителями области было предложено к реализации порядка 28 тонн мяса, боле 38,4 тысяч штук яиц, 15,9 тонн плодоовощной продукции, более 7,66 тонн молока и молочной продукции, более четырех с половиной тонн рыбы и более семи тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, а также 3,3 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов и 4,26 тонны меда и других продуктов питания.

«В области работало 239 ярмарочных площадки, на которых было организовано 6,3 тысячи торговых мест, из которых две тысячи – для реализации плодоовощной продукции», - уточнила заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.