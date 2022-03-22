Для предпринимателей провели мастер-класс по работе в социальных сетях
В Балаковском бизнес-инкубаторе провели мастер-класс на актуальную тему «Продвижение в социальных сетях в новых условиях». Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Предприниматели и самозанятые, активно использующие социальные сети для продвижения товаров/услуг, узнали, какие площадки и каналы коммуникации использовать, чтобы оставаться на связи с клиентами, какие инструменты и особенности продвижения в digital-пространстве существуют на сегодняшний день.
На мастер-классе разобрали следующие вопросы:
- адаптация работы в социальных сетях к новым реалиям: как выстроить свой бренд с помощью доступных каналов;
- платные и бесплатные методы продвижения;
- на какие площадки переходить бизнесу;
- как сохранить продажи онлайн;
- особенности продвижения в ВКонтакте;
- возможности Телеграм для привлечения аудитории.
Спикером выступила Абдуллаева Екатерина - эксперт по продвижению в социальных сетях и наставник.
На мастер-классе в формате живого диалога разобрали вопросы аудитории, дали представление о том, как адаптироваться к новым условиям, чтобы минимизировать потери и продолжать развивать бизнес-онлайн.
Напоминаем, что для предпринимателей продолжает работу «горячая линия» Балаковского бизнес-инкубатора по номеру: 62-11-64.