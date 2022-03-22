Для предпринимателей провели мастер-класс по работе в социальных сетях

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Предприниматели и самозанятые, активно использующие социальные сети для продвижения товаров/услуг, узнали, какие площадки и каналы коммуникации использовать, чтобы оставаться на связи с клиентами, какие инструменты и особенности продвижения в digital-пространстве существуют на сегодняшний день.На мастер-классе разобрали следующие вопросы:- адаптация работы в социальных сетях к новым реалиям: как выстроить свой бренд с помощью доступных каналов;- платные и бесплатные методы продвижения;- на какие площадки переходить бизнесу;- как сохранить продажи онлайн;- особенности продвижения в ВКонтакте;- возможности Телеграм для привлечения аудитории.Спикером выступила Абдуллаева Екатерина - эксперт по продвижению в социальных сетях и наставник.На мастер-классе в формате живого диалога разобрали вопросы аудитории, дали представление о том, как адаптироваться к новым условиям, чтобы минимизировать потери и продолжать развивать бизнес-онлайн.Напоминаем, что для предпринимателей продолжает работу «горячая линия» Балаковского бизнес-инкубатора по номеру: 62-11-64.