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Для предпринимателей провели мастер-класс по работе в социальных сетях

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В Балаковском бизнес-инкубаторе провели мастер-класс на актуальную тему «Продвижение в социальных сетях в новых условиях». Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Предприниматели и самозанятые, активно использующие социальные сети для продвижения товаров/услуг, узнали, какие площадки и каналы коммуникации использовать, чтобы оставаться на связи с клиентами, какие инструменты и особенности продвижения в digital-пространстве существуют на сегодняшний день.

На мастер-классе разобрали следующие вопросы:

- адаптация работы в социальных сетях к новым реалиям: как выстроить свой бренд с помощью доступных каналов;

- платные и бесплатные методы продвижения;

- на какие площадки переходить бизнесу;

- как сохранить продажи онлайн;

- особенности продвижения в ВКонтакте;

- возможности Телеграм для привлечения аудитории.

Спикером выступила Абдуллаева Екатерина - эксперт по продвижению в социальных сетях и наставник.

На мастер-классе в формате живого диалога разобрали вопросы аудитории, дали представление о том, как адаптироваться к новым условиям, чтобы минимизировать потери и продолжать развивать бизнес-онлайн.

Напоминаем, что для предпринимателей продолжает работу «горячая линия» Балаковского бизнес-инкубатора по номеру: 62-11-64.