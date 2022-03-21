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На Новой сцене Саратовского театра оперы и балета покажут оперу с участием приглашенных артистов и студентов

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На Новой сцене Саратовского театра оперы и балета покажут оперу с участием приглашенных артистов и студентов

22 марта на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета в рамках совместного проекта с Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова состоится показ уникального спектакля — оперы «Иоланта» П.Чайковского.

Спектакль станет финальным мероприятием II Международного оперного фестиваля «VIVA, OPERA!», организованного Кафедрой камерного пения и оперной подготовки консерватории.

Особенностью постановки станет участие в ней солистов сразу трех российских театров – Астраханской, Екатеринбургской и Саратовской опер. Так же на одну сцену выйдут и ведущие мастера оперного искусства, и молодые вокалисты – талантливые студенты консерватории, делающие первые шаги на профессиональном поприще.

Главные партии в опере исполнят лауреат международных конкурсов, солистка Астраханского театра оперы и балета, выпускница Саратовской государственной консерватории Анна Каденкова (Иоланта), солисты Саратовского театра оперы и балета лауреат международных конкурсов Иван Подгороднев (Водемон) и народный артист России Виктор Григорьев (Король Рене), лауреат международных конкурсов, солист Екатеринбургского театра оперы и балета Максим Шлыков (Роберт).
В спектакле также занят хор студентов-вокалистов и симфонический оркестр Саратовской консерватории им. Л. Собинова.

В постановочную группу спектакля-коллаборации творческих институтов вошли: дирижер – Михаил Мясников, режиссер – Ольга Склярова, хормейстер – Андрей Бутенко, концертмейстер – Александр Маркин.

Показ в данном составе артистов и постановщиков будет единственным.