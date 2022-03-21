Спортсмены школы «РиФ» привезли с чемпионата России по плаванию семь медалей

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Саратовскую область на соревнованиях представили воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».По итогам чемпионата страны «рифовцы» завоевали второе место в общекомандном зачете. На их счету семь медалей: три золотых и четыре бронзовых.Заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр в Токио Денис Тарасов завоевал «золото» на дистанции 50 м вольным стилем и две «бронзы»: на дистанции 100 м вольным стилем и в эстафете 4x100 м вольным стилем.Мастер спорта России Олеся Губарева стала обладательницей двух медалей – «золота» на дистанции 100 м вольным стилем и «бронзы» на дистанции 50 м на спине.Три медали («золото» в комбинированной эстафете 4x50 м и две «бронзы» на дистанции 400 м вольным стилем и в эстафете 4x100 м вольным стилем) у кандидата в мастера спорта России Андрея Мельникова.Чемпионами России в комбинированной эстафете 4x50 стали Илья Валынкин, Андрей Мельников, Владислав Гладин и Виталий Шаповалов.Бронзовая медаль в эстафете 4x100 м вольным стилем досталась Андрею Мельникову, Юрию Быкову, Басиру Ферзиеву и Денису Тарасову.Подготовили спортсменов заслуженные тренеры России Светлана Борисовская и Галина Филиппова, тренеры-преподаватели высшей квалификационной категории Галина Серебрякова, Галина Ширшова и Татьяна Шумилова.