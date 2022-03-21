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В Саратовской области проходят ЕГЭ по химии, литературе и географии

Новости
В Саратовской области проходят ЕГЭ по химии, литературе и географии

Сегодня, 21 марта, начинается досрочный период сдачи единого государственного экзамена, который продлится до 18 апреля.

Первые экзамены, которые предстоит сегодня сдавать, проводятся по трем предметам: химия, литература и география.

Всего в нашем регионе участие в ЕГЭ в данный период примут 76 человек, из них 5 выпускников школ, 63 выпускника прошлых лет и 8 обучающихся из организаций профессионального образования.

Экзамены будут проходить в пункте проведения, который будет расположен в Региональном центре оценки качества образования.

Для обеспечения объективности процедуры на каждом экзамене планируется присутствие в пункте проведения аттестации общественных наблюдателей из числа представителей регионального Корпуса общественных наблюдателей общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и институтов гражданского общества.

На протяжении всего досрочного периода будет работать Ситуационный центр, который в режиме реального времени позволит наблюдать за ходом проведения экзаменов в регионе.