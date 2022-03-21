В Саратовской области проходят ЕГЭ по химии, литературе и географии

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Первые экзамены, которые предстоит сегодня сдавать, проводятся по трем предметам: химия, литература и география.Всего в нашем регионе участие в ЕГЭ в данный период примут 76 человек, из них 5 выпускников школ, 63 выпускника прошлых лет и 8 обучающихся из организаций профессионального образования.Экзамены будут проходить в пункте проведения, который будет расположен в Региональном центре оценки качества образования.Для обеспечения объективности процедуры на каждом экзамене планируется присутствие в пункте проведения аттестации общественных наблюдателей из числа представителей регионального Корпуса общественных наблюдателей общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и институтов гражданского общества.На протяжении всего досрочного периода будет работать Ситуационный центр, который в режиме реального времени позволит наблюдать за ходом проведения экзаменов в регионе.