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В школе города Балаково будет создан детский технопарк «Кванториум»

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В этом году в рамках реализации нацпроекта «Образование» в школе №27 г. Балакова откроется детский технопарк Кванториум.

Кванториум – это площадка, призванная обеспечить доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности.

На данный момент в Саратовской области действуют стационарный технопарк Кванториум на базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. и мобильный технопарк, сотрудники которого выезжают в города и районы области, чтобы обучить детей робототехнике, промышленному дизайну и другим современным программам.

Кванториум в Балаково станет первым в области технопарком, созданным на базе школы. По новому объекту уже согласованы инфраструктурные листы, в агентство по закупкам направлены заявка и план-график.

«Школа, конечно, ждет открытия технопарка, новых впечатлений будет масса. Готовимся к этому событию: и морально, и территорию в школе уже потихоньку подготавливают к появлению нового объекта. Мы, педагоги, тоже будем проводить дополнительные занятия на его базе. Поэтому изучаем опыт других школ, в которых есть кванториум, смотрим семинары, мастер-классы, изучаем оборудование. В общем, это будет интересный опыт не только для наших учеников, но и для нас, учителей», - поделилась Анна Карбовская, учитель физики школы №27 г. Балакова.

Для работы Кванториума планируется оснастить современным оборудованием классы физики, химии, биологии, технологии, а также отдельные мастерские. Дети смогут изучать робототехнику, работать на 3D принтере, фрезерных станках, познакомиться с основами радиоэлектроники, аэродинамики и многое другое.