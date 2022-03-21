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В Саратовской области прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли садоводства

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В Саратовской области прорабатываются дополнительные меры поддержки отрасли садоводства

Российские садоводы стабильно наращивают производство плодово-ягодных культур: по предварительным данным, в прошлом году в организованном секторе страны было собрано порядка 1,4 млн. тонн продукции.

Согласно статистическим данным регионального минсельхоза, в Саратовской области в 2021 году во всех категориях хозяйств было собрано 83,6 тыс. тонн плодов и ягод, в том числе в СХО и КФХ 30,1 тыс. тонн.

За период с 2016 по 2020 год в регионе заложено более 2800 га многолетних плодовых насаждений, в том числе более 2260 га садов интенсивного типа. В прошлом году закладка садов произведена на площади 782 га, в том числе 668 га садов интенсивного типа.

Сегодня садоводам доступен широкий спектр мер господдержки, среди которых – стимулирующие субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

Для садоводов Саратовской области предусмотрены меры господдержки, направленные на возмещение части затрат на закладку многолетних насаждений, включая питомники, части затрат на уход за многолетними насаждениями, и ряд других направлений.

В 2021 году на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, профинансировано 206,1 млн рублей.

«Одной из ключевых задач является обеспечение населения области свежей, высококачественной плодоовощной продукцией и продуктами ее переработки, на перспективу - укрепление кадрового потенциала, обеспечение аграриев доступной высокотехнологичной спецтехникой», - говорит зампред правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Сейчас Минсельхоз России прорабатывает дополнительные меры поддержки отрасли садоводства с учетом складывающихся условий на внешних рынках.