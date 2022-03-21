Интерес россиян к оплачиваемому полису ДМС как части компенсационного пакета резко вырос

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Наиболее востребованными составляющими компенсационных пакетов сегодня являются дополнительное медицинское страхование и обучение за счет компании, на третьем месте — бесплатное питание и путевки на отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны назвали три наиболее желанных составляющих компенсационных пакетов.На первом месте по востребованности сегодня такая составляющая компенсационного пакета, как оплачиваемый полис ДМС: его выбрали бы 45% россиян. Обучение за счет компании важно для 43% опрошенных. По 29% предпочли бы бесплатное питание (или соответствующую компенсацию) и частичную оплату отпускных расходов. Для каждого четвертого (24%) актуально предоставление беспроцентной ссуды от компании, для 22% — оплата спортклуба или бассейна. Несколько дополнительных дней отпуска в год в качестве составляющей компенсационного пакета хотели бы получить 18% россиян, оплату проезда в общественном транспорте и возможность пользоваться служебным транспортом — по 16%. О компенсации работодателем расходов на мобильную связь мечтает каждый десятый, о возможности приобрести продукцию компании со скидкой и подарках к праздникам — по 5%, о корпоративных мероприятиях — 3%.Оплачиваемое дополнительное медицинское страхование чаще всего предпочитают женщины (49% против 41% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (50%). Обучение за счет компании наиболее актуально для молодежи до 34 лет (49%). Бесплатное питание, возможность получения беспроцентной ссуды и наличие служебного транспорта чаще выбирают мужчины, а льготные путевки, несколько дополнительных дней отпуска в год, оплату спортклуба и общественного транспорта — женщины. Компенсация расходов на обеды, общественный транспорт и мобильную связь более важна для россиян с доходом менее 50 тыс. руб., а служебный транспорт и частичная отплата отпускных расходов — для респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. руб.По сравнению с 2021 годом, почти в полтора раза выросла значимость таких «корпоративных плюшек», как полис ДМС и возможность получения беспроцентной ссуды от работодателя. Во время пандемии интерес к дополнительному медицинскому страхованию был низким: в первый год ковида не все страховые компании соглашались компенсировать расходы на диагностику и лечение COVID-19, два года россияне опасались посещать любые медучреждения. Для многих настало время заняться здоровьем, а финансовые возможности тают.