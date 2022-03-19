Сервис Сбера по переводам в страны ближнего зарубежья продолжает работать в штатном режиме

просмотров: 166

Перевести средства за рубеж по номеру телефона на карты или счета можно не только в дочерние банки Сбера в Беларуси и Казахстане, но и в иностранные банки следующих стран: Армения, Киргизия, Молдавия (Приднестровье), Таджикистан, Узбекистан.Сервис позволяет перечислять до 600 тысяч рублей в месяц с комиссией 1% от суммы перевода (но не менее 30 рублей).Леонид Шныр, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:«Сбербанк долгое время выстраивал прямые отношения с банками-партнерами в странах ближнего зарубежья и сейчас видны результаты этой работы. Мы рады, что в текущих условиях мы по-прежнему предоставляем удобный сервис для своих клиентов».Подробная информация о переводах за рубеж доступна на сайте sberbank.ru в разделе «Частным клиентам» – «Переводы» – «Переводы за рубеж».