В День воссоединения Крыма с Россией в районах области проходят патриотические акции и автопробеги

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Более 50 машин, украшенных символикой Z и V, российскими флагами колонной проехали по улицам районного центра р.п.Романовка . Автопробег завершился митингом у Вечного огня. Собравшиеся минутой молчания почтили память павших за мир и свободу, возложили цветы и выразили свою поддержку российской армии и всем россиянам. После митинга все участники автопробега выстроились в букву V. Поддержать родную страну участием в автопробеге #ZСвоихнебросаем приехали жители из всех муниципальных образований района.В Дергачах в автоколонну выстроились около 20 автомобилей с символикой Z и V и развивающимися флагами Российской Федерации. В Калининском районе после автопробега состоялся митинг, в рамках которого местные жители растянули на Центральной площади 60 – метровый триколор в виде буквы Z.Автопробеги в поддержку российских военнослужащих, выполняющих миротворческую миссию по защите населения Донбасса, задачи по обеспечению безопасности нашей страны проходят во всех районах области с начала спецоперации на Украине.Сегодня также во всех районах области проходят концерты «Крымская весна», посвященные возвращению Крыма на свою историческую Родину.