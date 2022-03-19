Первый замминистра транспорта открыл «Школу дорожной грамоты»

просмотров: 286

Первое занятие в школе провел первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Быков. Он начал с азов – рассказал, за какие дороги отвечает минтранс, а какие находятся в федеральном и муниципальном ведении. Это важно знать, чтобы понимать, за счет каких средств обеспечивается содержание и ремонт трасс. Также жителям рассказали, какие виды дорожных работ существуют и в чем разница между ямочным ремонтом, устройством защитного слоя и ремонтом дороги. Полученные знания помогут жителям лучше понимать, что именно делают дорожники на автотрассах, задавать более грамотные вопросы, быть «в курсе» работ, проводимых на том или ином объекте области.Кроме того, специалисты расскажут жителям о визуальном контроле за ремонтом дорог, мостов и т.д.Первое занятие длилось около часа. Всего запланировано пять теоретических занятий.Поскольку участие в образовательной программе принимают жители районов, было решено проводить занятия в онлайн-формате. После того, как жители прослушают теоретический курс, они смогут выезжать со специалистами минтранса на «свои» дороги, смотреть, как ведутся работы.