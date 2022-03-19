Саратовская область – на третьем месте в рейтинге регионов РФ Росагролизинга

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Всего за неполные три месяца работы Росагролизинг поставил 1847 единиц техники, среди которой около 1400 единиц пришлось на технику отечественного производства.Аналитики компании отмечают спрос на технику на уровне прошлого года.В рейтинге регионов Росагролизинга на первом месте Краснодарский край. Активно обновляют свой парк техники сельхозтоваропроизводители Рязанской области.На третьем месте в рейтинге Саратовская область, аграрии которой приобрели 125 единиц техники на общую сумму 712 млн руб.«Подготовка машинно-тракторного парка – это всегда один из основополагающих элементов успешного проведения посевной кампании. Сегодня перед многими отраслями экономики, в том числе и перед агропромышленным комплексом региона, стоят задачи по импортозамещению. Во многом благодаря нашему тесному сотрудничеству с Росагролизингом у нас нет больших опасений на этот счет», - говорит заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Также в топ-5 Росагролизинга вошли аграрии Татарстана и Самарской области.