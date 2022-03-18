«Театралика» получила главный приз на одном из самых крупных международных форумов детского театрального творчества

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Министр культуры области Наталия Щелканова первой поздравила ребят в своем телеграмм-канале: «Благодарю артистов студии и режиссера Анжелику Лозановски. Вы вложили свои силы, свою душу и достойно представили наш регион!»«Брянцевский фестиваль» проводился уже в 23-й раз. 150 заявок поступило из Петербурга, Москвы, Саратова, Тольятти, Северодвинска, Вологды и Парголово. «Театралика» оказалась в списке 13 лучших, чьи работы были показаны на фестивале.Помимо самого конкурса, для будущих актеров были проведены многочисленные мастер-классы по сценической речи, танцу, актерскому мастерству.Обучение на базе фестиваля проходило не только для детей, но и для режиссеров театральных студий. По словам участников, благодаря таким занятиям они не только еще больше нашли общий язык с воспитанниками, но и отточили свои умения и навыки.