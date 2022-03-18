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«Театралика» получила главный приз на одном из самых крупных международных форумов детского театрального творчества

Новости
«Театралика» получила главный приз на одном из самых крупных международных форумов детского театрального творчества

Детский театр «Театралика» из Саратова стал обладателем главного приза на одном из самых крупных международных форумов детского театрального творчества в Санкт-Петербурге.

Министр культуры области Наталия Щелканова первой поздравила ребят в своем телеграмм-канале: «Благодарю артистов студии и режиссера Анжелику Лозановски. Вы вложили свои силы, свою душу и достойно представили наш регион!»

«Брянцевский фестиваль» проводился уже в 23-й раз. 150 заявок поступило из Петербурга, Москвы, Саратова, Тольятти, Северодвинска, Вологды и Парголово. «Театралика» оказалась в списке 13 лучших, чьи работы были показаны на фестивале.

Помимо самого конкурса, для будущих актеров были проведены многочисленные мастер-классы по сценической речи, танцу, актерскому мастерству.

Обучение на базе фестиваля проходило не только для детей, но и для режиссеров театральных студий. По словам участников, благодаря таким занятиям они не только еще больше нашли общий язык с воспитанниками, но и отточили свои умения и навыки.