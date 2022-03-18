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«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Слонёнок»

Новости
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Слонёнок»

Саратовский театр кукол «Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Слонёнок».

Премьера пройдёт 25 марта (пт) в 18:00 и 26 марта (сб) в 11:00 и 16:00.

Новый спектакль адресован самым маленьким зрителям театра, которых непременно увлечёт весёлая и поучительная история о непоседливом Слонёнке, у которого был маленький и короткий, но зато очень любознательный нос. «Почему летают облака? Почему бананы сладкие? Почему тигр ходит в полосатой шкуре?», – взрослых зверей раздражало возмутительное любопытство малыша, ведь они сами так мало знают об окружающем мире. Вместо ответов Слонёнку достаются лишь тумаки и оплеухи, и так продолжается до тех самых пор, пока Слонёнок не попадает на обед… к Крокодилу!

Специально для спектакля «Слонёнок» художники-бутафоры театра создали больших планшетных и ростовых кукол, а значит, артисты не будут прятаться за ширмой и оживят Слонёнка, Бегемотиху, Питона, Жирафа, Страусиху прямо на глазах у зрителей, а ещё – споют, станцуют, вовлекая гостей театра в захватывающее действие этого музыкального спектакля-игры.

Песни, танцы, добрая сказка, красочные герои, «африканские» декорации, будто бы собранные из разноцветных кубиков, с которыми так любят играть дети, перенесут зрителей в солнечный и прекрасный мир, расскажут о том, как важно быть пытливым и любознательным, храбрым и открытым всему новому.