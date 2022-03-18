Меры поддержки предпринимательства разрабатываются совместно с бизнес-сообществом

просмотров: 122

Первый заместитель министра экономического развития области Дмитрий Муравьев рассказал о поддержке бизнеса в условиях санкций. Отдельное внимание было уделено отраслевым мерам поддержки, принятым на федеральном уровне.Так, до 2024 года для всех российских IT-компаний отменены проверки контрольными органами, налог на прибыль составит 0%. Также доступны кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%.Сельхозпроизводителям предоставлены до 6 месяцев отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам. Для краткосрочных льготных займов предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.«Такое решение особенно важно в период предпосевной кампании для обеспечения продовольственной безопасности», - подчеркнул Дмитрий Муравьев.Инфраструктура в туриндустрии на 5 лет освобождена от уплаты НДС.Для строителей упрощен порядок разработки градостроительной документации и процедуры проведения публичных слушаний, ускорено предоставление земельных участков. Строительные саморегулируемые организации смогут выдавать своим членам займы из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.В части инвестиций приняты поправки, которые предусматривают возобновление механизма специальных инвестиционных контрактов формата 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет.Что касается регионального блока, то продолжается реализация мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».На региональном уровне финансовая поддержка субъектов бизнеса оказывается Фондом микрокредитования и Гарантийным фондом области.«Сегодня фонды предлагают бизнесу льготные условия привлечения денежных средств. Это ставка по микрозаймам от 3 до 10% годовых, поручительство за 0,5% и возможность реструктуризации», - подчеркнул Дмитрий Муравьев.В Центре «Мой бизнес» продолжается предоставление комплекса образовательных, информационных и консультационных услуг, услуг по участию в бизнес-миссиях, имущественная поддержка в виде льготной аренды бизнес-инкубатора. Для производственных и сельскохозяйственных предприятий также доступны услуги Регионального центра инжиниринга. Кроме того активно оказывает содействие региональным компаниям по выводу продукции на зарубежные рынки Центр поддержки экспорта.Как отметил в ходе выступления первый заместитель министра, в рамках нацпроекта министерством будет продолжено предоставление безвозмездных грантов - от 100 до 500 тысяч рублей, на развитие социального проекта социальным предприятиям региона, планируется предоставление грантовой поддержки молодым предпринимателям на создание бизнеса.За счет средств регионального бюджета будет продолжено предоставление прямых субсидий бизнесу на возмещение лизинга основных средств. На эти цели предусмотрено 15 млн. рублей. Поддержку получат предприятия реального сектора и пострадавших отраслей.Также в текущем году для субъектов предпринимательства продолжают действие региональные льготные налоговые режимы.«Министерством будет продолжена работа по взаимодействию с бизнес-сообществом по выработке оперативных решений для поддержки предпринимательской деятельности региона. Поддержка будет трансформирована под нужды бизнеса, направлена на антикризисное развитие, выстраивание новых логистических цепочек и кооперацию, широкое информирование о вновь принимаемых мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях», - завершил выступление Дмитрий Мураьвев.Отметим, что Правительство области на базе Центра «Мой бизнес» организовало горячую линию для поддержки предпринимателей, предприятий и организаций региона. Звонки принимаются по телефону: 8 (800) 301-43-64.