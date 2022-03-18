18 марта 2022 ПЯТНИЦА
Новости
14:29 | 18 марта
«Театралика» получила главный приз на одном из самых крупных международных форумов детского театрального творчества
13:31 | 18 марта
«Теремок» приглашает на премьеру спектакля «Слонёнок»
12:38 | 18 марта
Меры поддержки предпринимательства разрабатываются совместно с бизнес-сообществом
11:42 | 18 марта
Ночью работало почти 800 единиц снегоуборочной техники: в десяти районах области проезд затруднен
10:47 | 18 марта
Стало известно, кто в Саратове может зарабатывать 180 тысяч рублей
09:55 | 18 марта
27 марта в Саратовской филармонии состоится открытие Шестнадцатого Российского фестиваля имени Г. Нейгауза
09:00 | 18 марта
Продолжается прием заявок на премию «Жить вместе-2022»
20:29 | 17 марта
Хризотиловый комбинат перешел на безотходное производство
19:57 | 17 марта
Авезниязов: Тысячи саратовцев смогут принять участие в торжественном мероприятии в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией
19:08 | 17 марта
Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Ночью работало почти 800 единиц снегоуборочной техники: в десяти районах области проезд затруднен

Новости


В Саратовской области в ночь на18 марта на дорогах регионального значения работало 200 единиц спецтехники, в 10 районах техника находилась в режиме дежурства.

По данным на 7:00, в 10 районах области: Воскресенском, Дергачевском, Ершовском , Красноармейском, Лысогорском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском и Федоровском проезд затруднен. Сейчас на дорогах работает техника.

На улично-дорожной сети населенных пунктах Саратовской области работало 296 ед. спецтехники, в том числе 177 рабочих дорожно-коммунальных служб. Наибольшее количество техники работало в Энгельсском районе – 94 ед., в советском – 41 ед., в Балашовском – 26 ед.

По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», на федеральных дорогах работало 297 ед. спецтехники: погрузчики, автогрейдеры, КДМ и другая техника. Проезд обеспечен по всем дорогам федерального значения, состояние дорожного полотна удовлетворительное.

Работа по ликвидации последствий снегопада в области ведется в круглосуточном режиме.