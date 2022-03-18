Ночью работало почти 800 единиц снегоуборочной техники: в десяти районах области проезд затруднен

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По данным на 7:00, в 10 районах области: Воскресенском, Дергачевском, Ершовском , Красноармейском, Лысогорском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском и Федоровском проезд затруднен. Сейчас на дорогах работает техника.На улично-дорожной сети населенных пунктах Саратовской области работало 296 ед. спецтехники, в том числе 177 рабочих дорожно-коммунальных служб. Наибольшее количество техники работало в Энгельсском районе – 94 ед., в советском – 41 ед., в Балашовском – 26 ед.По информации ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», на федеральных дорогах работало 297 ед. спецтехники: погрузчики, автогрейдеры, КДМ и другая техника. Проезд обеспечен по всем дорогам федерального значения, состояние дорожного полотна удовлетворительное.Работа по ликвидации последствий снегопада в области ведется в круглосуточном режиме.