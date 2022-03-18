18 марта 2022 ПЯТНИЦА
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Стало известно, кто в Саратове может зарабатывать 180 тысяч рублей
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Стало известно, кто в Саратове может зарабатывать 180 тысяч рублей

Новости


Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 70 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения марта в Саратове.

С 24 февраля по 14 марта HR-активность работодателей на рынке труда стабильна – работает инерция. Индекс рынка труда SuperJob находится на отметке в 1,07 пунктов, что на 7% превышает средние показатели аналогичных периодов 2017—2019 гг.

Количество вакансий выросло в строительстве – рост на 8%, в промышленности и производстве – на 2%, в маркетинге, рекламе и PR на 23%. В строительстве вакансий стало больше благодаря тому, что сказывается сезонное увеличение спроса на рабочую силу и нехватка мигрантов. И это хороший показатель, учитывая, что строительство — одна из наиболее крупных отраслей экономики. В производственной отрасли вакансий прибавилось из-за связи с курсом на импортозамещение, есть все основания полагать, что их количество продолжит расти. В медицине, курьерской доставке и туризме количество вакансий остается на том же уровне.

В Саратове в марте больше всего готовы платить менеджеру по продажам. Ищут амбициозного и коммуникабельного сотрудника, готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы. В обязанности входит развитие существующей клиентской базы, выполнение плана продаж и ведение отчетности. Компания обещает зарплату до 150 тыс. рублей, а также офис в центре города, удобный график, добровольное медицинское страхование, компенсацию мобильной связи, бесплатное обучение и тренинги.

На втором месте – вакансия программиста 1С с зарплатой от 120 тыс. рублей. Успешный кандидат должен обладать знанием встроенного языка 1С 8.х, системы компоновки данных, языка запросов и интеграции 1С с другими приложениями. Работодатель предлагает пятидневный график работы и оплату мобильной связи.

На третьем месте – финансовый менеджер с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от 6 лет и высшее образование. Необходимо выполнять финансовое моделирование, вести разработку финансовой стратегии, курировать работу бухгалтерии и экономического блока. Работодатель предлагает работу в офисе филиала компании и готов предоставить корпоративную квартиру.

В рейтинг также вошли вакансии программиста 1С 8.3 с зарплатой от 85 до 100 тыс. рублей и руководителя отдела подбора и адаптации персонала с зарплатой от 80 тыс. рублей.

В марте в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих.

Самое высокооплачиваемое предложение в подборке – вакансия семейного врача в Томске с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Директору по финансам в компании по финансовому и юридическому аутсорсу в Пензе предлагают 200 тысяч рублей в месяц. Ведущему программисту «1С» во Владивостоке в компании по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, а геологу в Хабаровске и начальнику отдела геодезии в Тюмени – 180 тысяч.

В Тюмени, Владивостоке, Томске и Оренбурге в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. В Саратове и Липецке в топ вошли вакансии в сфере управления персоналом. В Ульяновске — преподавателя по программированию, в Иркутске — водителя бензовоза, в Ярославле — управляющего мебельным магазином.