27 марта в Саратовской филармонии состоится открытие Шестнадцатого Российского фестиваля имени Г. Нейгауза.

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В нем примут участие известные солисты и дирижеры.На концертах публике будут представлены произведения С. Рахманинова, К. Орфа, Л. ван Бетховена, Ф. Листа, П. Чайковского, П. Хиндемита, И. Стравинского, Р. Шумана и Н. Метнера.Для Саратова личность Генриха Нейгауза имеет особое значение. Саратовскую фортепианную школу можно назвать его детищем. Его ученик – С. Бендицкий работал в консерватории и воспитал плеяду мастеров своего дела. Заведующий кафедрой специального фортепиано консерватории, ученик Нейгауза — Альберт Тараканов, является родоначальником идеи создания фестиваля имени своего учителя.