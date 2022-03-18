Продолжается прием заявок на премию «Жить вместе-2022»

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В 2022 году премия «Жить вместе» будет вручаться уже в третий раз. Цель премии как социального проекта – оказать поддержку инициативам неравнодушных людей, готовых помогать, объединяться друг с другом для решения актуальных задач и для помощи тем, кто в ней нуждается. Организатор премии – благотворительный фонд «Жить вместе» https://zhitvmeste.ru/.Уникальность премии – в том, что к участию приглашаются авторы проектов, реализуемых в самых разных сферах и в разных масштабах. Восстановить заброшенный памятник архитектуры, провести музыкальный вечер, помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, внести вклад в увековечивание памяти пострадавших от репрессий – неравнодушные и социально активные люди в России ведут деятельность в разных направлениях. Организаторы премии убеждены «Жить вместе»: каждая инициатива заслуживает и внимания, и награды – за нее участники могут побороться, выбрав для подачи заявки одну из шести номинаций.Андрей Васенёв, руководитель премии «Жить вместе»:«У премии “Жить вместе” есть простая, но очень важная задача – находить неравнодушных людей, объединившихся в сообщества, которые делают доброе дело и меняют жизнь вокруг себя. Такие сообщества сейчас всё чаще появляются в разных регионах России. И нам важно поддержать их, познакомить друг с другом, чтобы они могли расти и обмениваться опытом. За три года премия выросла до шести номинаций, такой рост соответствует ключевым направлениям становления здорового общества и крепкого, любящего свою страну народа. Номинации дополняют друг друга самым принципиальным образом: здесь я говорю о внимании к памяти, к трагическим страницам нашей истории в ХХ веке, к нашему наследию, культуре, к церкви и духовной жизни человека, к отношениям между людьми здесь и сейчас и, конечно, к бесконечно важной потребности людей жить вместе».В 2022 году призовой фонд премии «Жить вместе» составит 600 000 рублей.В 2022 году принять участие в конкурсе можно будет в шести номинациях:● «Память» – проекты, направленные на увековечивание памяти о жертвах репрессий времен СССР.● «Культура» – музыкальные, театральные, выставочные проекты с тематикой наследия, памяти, социальных проблем и жизни церкви.● «Среда» – социальные проекты, цель которых – оказание комплексной помощи тем, кто нуждается в поддержке, в том числе, в сопровождении (социально незащищенные, маломобильные люди, а также люди с ментальными нарушениями), их родственникам.● «Церковь» – проекты, цель которых – литургическое возрождение, церковное и духовное просвещение, усвоение опыта новомучеников и исповедников, развитием православных приходов, общин, церковных групп.● «Русская традиция» – проекты, реализуемые с целью сохранения, возрождения традиционной русской культуры в ее разных видах.● «Пространство» – проекты, цель которых – сохранение исторического наследия, памятников архитектуры, культуры, их интеграции в современную городскую среду.В 2021 году победителем в премии «Жить вместе» в номинации «Культура» стал «Культурный центр «Дом Гектора Баракки»» из Саратова. Сообщество уже несколько лет борется за то, чтобы дом российского художника и педагога итальянского происхождения Гектора Баракки был сохранён, отреставрирован в нём заработал бы культурный центр. В номинации «Память и наследие» лучшим стал ещё один проект из Саратова — «Дом Франка в Саратове». Авторы Дома хотят увековечить имя великого русского философа Семёна Людвиговича Франка и создать в городе полноценный мемориальный «Дом Франка» — важный локус региональной исторической и культурной памяти.Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года. 2 июня 2022 года начинается работа по подведению итогов: экспертный совет рассматривает и изучает заявки до 24 июля 2022 года. 21 августа 2022 года организаторы объявляют результаты конкурса и проводят церемонию награждения победителей в Москве.В жюри премии «Жить вместе» в 2022 году войдут известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ.Для того, чтобы принять участие в конкурсе и побороться за призовой фонд премии «Жить вместе–2022», необходимо подать заявку, дополненную подробной информацией о проекте. Как показывает практика, у многих потенциальных участников на этом этапе возникают сложности. В 2022 году они могут воспользоваться помощью консультантов премии, которые подробно расскажут, как заполнять заявку, какие материалы можно включить в нее, как ответить на те или иные вопросы из формы участника. Связаться с консультантами можно будет до 30 марта 2022 года, отправив электронное письмо по адресу info@premiavmeste.ru или позвонить по телефонам, указанным на сайте проекта www.premiavmeste.ru