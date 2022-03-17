Хризотиловый комбинат перешел на безотходное производство

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Специалисты комбината на протяжении нескольких лет совершенствовали технологию переработки пустой породы в полезный продукт, вводили новые фракции дробления щебня на дробильно-сортировочной установке Баженовского месторождения. В частности, было обнаружено, что в отвал карьера свозят породную мелочь из перидотитов. Это прочный камень, который удобно использовать в различных отраслях строительства вне зависимости от его размера. Сегодня две фракции перидотитов от «Ураласбеста» (С-4 – размером от 70 миллиметров, и Б-6 – от 20 миллиметров) идут на строительство новой скоростной трассы М-12 (Москва-Казань), и работники «дорожной» отрасли утверждают, что есть перспективы по расширению сферы применения материала. На данный момент объемы выпуска новых фракций песчано-щебеночной смеси составляет 10 000 тонн в сутки. При этом важно качество продукции – щебень «Ураласбеста» соответствует высшим требованиям к прочностным характеристикам и морозостойкости, 100-процентную адгезию к битуму, абсолютное отсутствие глины и растительных остатков в породе.Безотходность производства – результат многолетних усилий комбината по оптимизации производства. Еще в 2018 году начались работы по установки новой дробильной установки в самом карьере, что позволило сократить объемы перевозок нерудных материалов. Новые мощности позволили также модернизировать производство, вводить новые производственные линии. К 2022 году комбинат существенно расширил количество фракций щебня, удовлетворяющих потребности современного рынка дорожного строительства. Общий объем выпускаемых нерудных строительных материалов достигает 5 миллионов тонн в год. Де-факто, сегодня практически все, что добывается в карьере идет в производство – меньше нагрузки на экологию, больше пользы и возможностей для развития.Хризотиловая промышленность в целом активно внедряет инновационные решения для инфраструктурного строительства. Так, при строительстве крупных скоростных трасс часто используется армирующая добавка на основе хризотила. Она включается в ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон). Частицы минерала умножают количество битума в смеси за счет повышения толщины битумной пленки, препятствуют расслаиванию покрытия и тем самым увеличивают его срок службы. Более того, щебеночно-мастичный асфальтобетон с использованием добавки расходуется гораздо более экономно по сравнению с методом укладки горячего асфальтобетона. Также добавка не дает ему высохнуть полностью, что препятствует образованию пустот и, как следствие, разрушению целостности дорожного полотна. Хризотиловая добавка применялась при строительстве наиболее подверженных нагрузкам участков скоростной трассы М11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург), при реконструкции участка дороги М5 между Екатеринбургом и Челябинском, а также в ряде других проектов. Хризотиловые инновации позволяют существенно продлить срок службы дорожного полотна, а также сократить необходимые объемы ремонта.