Авезниязов: Тысячи саратовцев смогут принять участие в торжественном мероприятии в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

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«Для каждого жителя России день, когда произошло воссоединение Крыма с Россией останется практически святым днем. Крымчане сделали свой выбор на референдуме, быть с Россией. Сегодня Крым – это неотъемлемая часть нашей огромной страны, и никто не сможет пересмотреть этот факт. Наш гражданский долг чтить и помнить эту памятную дату.18 марта в 13.00 в ЛДС «Кристалл» пройдет торжественный митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Тысячи Саратовцев смогут принять участие в этом мероприятии. С инициативой о проведении такого мероприятия вышли общественные патриотические организации Саратовской области», - отметил Авезниязов.