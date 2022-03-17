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Авезниязов: Тысячи саратовцев смогут принять участие в торжественном мероприятии в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

Новости
Член общественной палаты Саратовской области, руководитель Саратовского отделения общественной организации «Боевое братство» Сергей Авезниязов рассказал, что мероприятии планируется провести в ЛДС «Кристалл» в 13.00, 18 марта.

Авезниязов: Тысячи саратовцев смогут принять участие в торжественном мероприятии в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

«Для каждого жителя России день, когда произошло воссоединение Крыма с Россией останется практически святым днем. Крымчане сделали свой выбор на референдуме, быть с Россией. Сегодня Крым – это неотъемлемая часть нашей огромной страны, и никто не сможет пересмотреть этот факт. Наш гражданский долг чтить и помнить эту памятную дату.
18 марта в 13.00 в ЛДС «Кристалл» пройдет торжественный митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Тысячи Саратовцев смогут принять участие в этом мероприятии. С инициативой о проведении такого мероприятия вышли общественные патриотические организации Саратовской области», - отметил Авезниязов.
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