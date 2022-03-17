В минстрое наградили лучших работников предприятий ЖКХ Саратовской области

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Вице-губернатор области - Председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин поздравил всех присутствующих: «От всей души поздравляю вас с наступающим праздником! В этот день мы традиционно чествуем представителей одной из ключевых сфер в современном мире. Ваша работа порой остается незамеченной, однако это совершенно ее не обесценивает, напротив, это говорит о высоком уровне профессионализма. Вы решаете самые серьезные задачи государственного уровня, связанные с водоснабжением, экологией, предоставлением качественных услуг и развитием инфраструктуры. Благодаря вашим стараниям преображаются наши города, поселки, села. Объем работ по благоустройству, как и ответственность, возлагаемая на вас, растет с каждым годом. Своим упорным и сложным трудом вы задаете высокие стандарты в жилищно-коммунальной сфере, что достойно самой большой похвалы. Желаю вам благополучия, здоровья и терпения в вашем нелегком труде».Также работников сферы ЖКХ поздравил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв. «Современный жилищно-коммунальный комплекс – одна из стратегических отраслей экономики, сложная и уникальная система, от безупречной работы которой зависят комфорт и безопасность людей. За бесперебойной работой многогранного коммунального механизма стоят знания, опыт и профессиональное мастерство инженеров, слесарей, электриков и диспетчеров. Благодарим вас за вашу работу и преданность делу!», - отметил министр.Павел Мигачёв кратко рассказал об итогах деятельности министерства в сфере ЖКХ за 2021 год. По государственной программе области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения» в 2021 году выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 97 учреждениях социальной сферы, переведено на индивидуальное отопление более 300 квартир в домах с низкоэффективным централизованным отоплением, выполнены работы по замене более 2 600 уличных светильников на энергосберегающие. В 2022 году за счет средств областного бюджета на 100 млн рублей планируется провести модернизацию систем теплоснабжения в 15 районах области.Также в регионе активно реализуются нацпроекты. В 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» для жителей всех 42 районов области благоустроено 115 общественных и 60 дворовых территорий. В 2022 году планируется преобразить более 100 скверов и парков и не менее 60 дворов. «За пять лет (с 2017 по 2021 год) в Саратовской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 783 двора и 327 общественных территорий. Это парки, скверы, площади, прибрежные зоны во всех 42 районах области», - подчеркнул Павел Мигачев.По федеральному проекту «Чистая Вода» в 2021 году были введены в эксплуатацию 9 объектов водоснабжения, что позволило обеспечить качественной питьевой водой 40 тысяч человек.За высокие производственные показатели Роман Бусаргин и Павел Мигачёв вручили сотрудникам сферы ЖКХ благодарности Минстроя РФ, Губернатора области и Почетные грамоты областного министерства.