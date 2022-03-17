В Госдуму внесен законопроект о разрешении студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей

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Накануне истечения срока исполнения поручения президента РФ Владимира Путина (15 марта) правительству проработать инициативу законопроект на рассмотрение парламента внесли депутаты Госдумы РФ – председатель Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и член комитета Александр Мажуга.В настоящее время в соответствии с Законом об образовании проходить практику разрешено в организациях. Депутаты дополнили статью 13 Закона об образовании: они считают, что студенты могут практиковаться также у ИП, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой и другими лицами, чья деятельность «подлежит государственной регистрации или лицензированию». Известно, что Минобрнауки предлагало направлять студентов на практику и в «крестьянские хозяйства». Такую инициативу в рамках общественного обсуждения законопроекта выдвинула Анжелика Шарина, проректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина предлагает привлекать молодежь на практику в сферу услуг, включая ремонт и обслуживание авто, и в сферу строительства, отмечая: студенты в дальнейшем могут вернуться к ИП на работу. Эдуард Омаров, вице-президент объединения малых и средних предпринимателей «Опоры России», считает, что инициатива выгодна и предпринимателям, и студентам.