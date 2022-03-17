В единый государственный реестр внесена мельница Степашкина

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В список выявленных памятник был включен в 2001 году, а в прошлом году комитетом культурного наследия организованна историко-культурная экспертиза, которая показала, что здание имеет достаточные признаки для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия в категории регионального.Как отметили эксперты в своем исследовании, сама мельница существует с 1888 года. В 1895 году было составлено товарищество под фирмой «Торговый дом С.И. Степашкин и В.Е. Двумянцев», а затем с 1 сентября в собственность приобретена мельница на углу улиц Дегтярной и Набережной. В 1901 году после пожара все дело перешло в единоличное управление Семена Ивановича Степашкина.Спустя пару лет новый собственник смог переоборудовать и снова запустить мельницу. Причем ее производительность увеличилась вдвое. До пожара она перемалывала в среднем от 840 до 900 тысяч пудов зерна в год, а после - от 1650 до 2200 пудов. В марте 1908 года пожаром было уничтожено размольное отделение, но к началу 1909 года работу возобновили.За свою продукцию фирма в 1905 году на Парижской выставке получила серебряную медаль, в том же году на выставке в Брюсселе – золотую. В 1906 году в Антверпене - золотую медаль и Grand-Prix.В наше время приказом комитета культурного наследия Саратовской области здание мельницы признано объектом культурного наследия регионального значения. Кроме того, утверждены границы территории и предмет охраны (уникальные особенности здания, которые собственник обязан сохранить).