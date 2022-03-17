Движение на федеральной трассе на Казахстан восстановлено в двух районах
В Саратовской области 17 марта отменяется ограничение движения на участке федеральной трассы А-298 а/д Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан. Движение для автотранспорта восстановлено с 11:30 на участке 329 км-375 км (в Энгельсском и Советском районах: от с. Безымянное до поворота на дорогу «Урбах-Ждановка»).
По данным ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское», ограничения сняты в связи с улучшением погодных условий.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области