Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 26 марта

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Со станции Саратов-1 пригородный поезд №6182 отправится в 7:00 (местное время) и прибудет в Волгоград в 11:13 (московское время). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде №6185 в 17:00 (московское время) и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 (время местное).Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей. Для школьников и студентов действует 50% скидка.Полная стоимость тура для взрослых пассажиров составляет 3415 рублей, а для школьников и студентов – 2565 рублей. В эту сумму входят проезд на пригородном поезде, экскурсионная программа в городе-герое и питание.Участники тура смогут пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также уличную экспозицию музея-панорамы «Сталинградская битва».Билеты на проезд и экскурсионные пакеты можно приобрести (после предварительного бронирования) в пригородной кассе на станции Саратов-1 с 6:00 до 20:00. Забронировать билеты можно с 8:00 до 17:00 в будние дни по телефону: 8-927-138-00-44. Количество мест ограничено.