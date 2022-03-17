Экологичные технологии будущего демонстрирует Россия на ЭКСПО-2020 в Дубае

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Уникальные разработки – 3D-печать зданий, фандомат для переработки вторсырья, электростанции для сверхбыстрой зарядки, летающее такси – способствуют максимально безопасному и комфортному будущему, отвечают критериям экологичности, устойчивого развития и технологичности. Все желающие смогут не только познакомиться с виртуальным каталогом отечественной продукции эко-компаний, малого и крупного бизнеса, но также изучить представленную в мультимедийном формате карту экспортного маршрута продуктов: география производства, статистические показатели и страна-импортер.Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказала, что потенциальные партнеры российских компаний смогут на экспозиции в павильоне РФ на ЭКСПО-2020 узнать больше о высоких технологиях будущего, разработанных на предприятиях страны.