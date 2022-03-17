17 марта 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:29 | 17 марта
Хризотиловый комбинат перешел на безотходное производство
19:57 | 17 марта
Авезниязов: Тысячи саратовцев смогут принять участие в торжественном мероприятии в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией
19:08 | 17 марта
Владимир Путин пригласил регионы присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени»
17:00 | 17 марта
В Госдуму внесен законопроект о разрешении студентам проходить практику у индивидуальных предпринимателей
16:16 | 17 марта
В минстрое наградили лучших работников предприятий ЖКХ Саратовской области
15:23 | 17 марта
В единый государственный реестр внесена мельница Степашкина
14:33 | 17 марта
Движение на федеральной трассе на Казахстан восстановлено в двух районах
13:45 | 17 марта
Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 26 марта
12:51 | 17 марта
Экологичные технологии будущего демонстрирует Россия на ЭКСПО-2020 в Дубае
12:18 | 17 марта
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Экологичные технологии будущего демонстрирует Россия на ЭКСПО-2020 в Дубае

Новости
Экологичные технологии будущего демонстрирует Россия на ЭКСПО-2020 в Дубае

Россия приглашает гостей в свой павильон на выставке ЭКСПО-2020 в Дубае. Здесь начала работать интерактивная экспозиция высокотехнологичных достижений российских компаний в сфере ESG. Посетители смогут совершить незабываемое путешествие в город будущего, спроектированного с использованием инновационных решений экспортеров из РФ.

Уникальные разработки – 3D-печать зданий, фандомат для переработки вторсырья, электростанции для сверхбыстрой зарядки, летающее такси – способствуют максимально безопасному и комфортному будущему, отвечают критериям экологичности, устойчивого развития и технологичности. Все желающие смогут не только познакомиться с виртуальным каталогом отечественной продукции эко-компаний, малого и крупного бизнеса, но также изучить представленную в мультимедийном формате карту экспортного маршрута продуктов: география производства, статистические показатели и страна-импортер.

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), рассказала, что потенциальные партнеры российских компаний смогут на экспозиции в павильоне РФ на ЭКСПО-2020 узнать больше о высоких технологиях будущего, разработанных на предприятиях страны.