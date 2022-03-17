Первого апреля заканчивается срок действия беззаявительного порядка продления выплаты пособий на детей

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Информируем жителей региона, что для дальнейшего продления выплаты пособия необходимо в срок до 1 апреля подать соответствующее заявление и документы. Если этого не сделать в указанный срок, выплата пособия прекратится с 1 апреля. Обращаем внимание, что при подаче заявления после 1 апреля денежные средства будут выплачены с месяца, следующего за месяцем прекращения выплаты пособия.Главное условие – заявление о назначении пособия должно быть подано до истечения шести месяцев с месяца прекращения выплаты пособия.Например, гражданам, которым выплата пособия будет прекращена с 1 апреля, для того, чтобы получить пособие с этой даты, заявление о назначении пособия необходимо подать не позднее 31 октября.При более позднем обращении за назначением пособия, оно назначается и выплачивается не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении пособия.