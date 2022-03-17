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Жителей Донбасса проконсультировали по вопросам трудоустройства

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Специалисты центра занятости населения г. Саратова провели для жителей Донецкой и Луганской народных республик, проживающих в пункте временного размещения в санатории-профилактории «Сокол», консультационное мероприятие по вопросам трудоустройства, в том числе на краткосрочный период.

Специалисты органов службы занятости населения проинформировали жителей Донбасса о порядке регистрации в целях поиска работы и требованиях к подбору подходящей работы.

11 человек, изъявивших желание трудоустроиться, прошли гарантированное собеседование с работодателями – ООО «Эзот Сигнал» и ООО Санаторий – профилакторий «Сокол».

Были представлены рабочие места по специальностям повара, помощника повара, уборщицы на кухню, горничной и пр.

По итогам собеседования три человека подобрали варианты подходящей работы. Трудоустройство планируется после оформления документов, необходимых для трудоустройства, и прохождения стажировки.

В настоящее время в консультационном пункте продолжает работать точка доступа к порталу «Работа в России», на котором все желающие могут ознакомиться с актуальными вакансиями.