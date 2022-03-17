В 46 школах Саратовской области открыт 71 «Агрокласс»

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«Вавиловские агроклассы – это уникальная возможность для обучающихся сделать максимально осознанный выбор будущей профессии. Участие в инновационной программе для абитуриентов и школьников старших классов – стартовая площадка для развития не только hard skills (жесткие навыки профессии), но и soft skills (мягкие навыки, связанные с принятием нестандартных решений и коммуникациями). Сегодня аграрное производство ждет молодых и перспективных выпускников аграрного вуза, а агроклассы — это связующее звено между школой, вузом и производством», - рассказала Нурия Бараева.Напомним, инновационная программа стартовала в сентябре 2020 года по инициативе ректора СГАУ им. Н.И. Вавилова Дмитрия Соловьева. В рамках проекта в школах области открыты классы инженерно-технологического, экономического, агрономического и биологического направления. Занятия с агроклассниками традиционно проводят преподаватели аграрного университета в Центрах образования «Точка роста».