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Благодаря нацпроекту саратовское предприятие повысило выработку в полтора раза

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Предприятие ООО «Товарное хозяйство» стало участником нацпроекта «Производительность труда» в июне 2021 года. Работу по повышению производственных показателей осуществляли эксперты Регионального центра компетенций Саратовской области.

Линия розлива растительного масла была выбрана в качестве «пилотного» потока. На данном участке были реализованы следующие мероприятия по повышению эффективности производственных процессов: внедрен производственный анализ, разработана матрица компетенций, сокращено время на переналадку.

Результатами реализованных мероприятий стали сокращение времени протекания процесса на 30% (с 86906 минут до 60834 минут), запасов в потоке на 30% (с 877756 до 60834 коробок), повышение выработки в 1,5 раза (с 944,4 до 1416 шт/мес).

«Проект показал, что коллектив является не только группой коллег, состоящей из ключевых специалистов и руководителей предприятия, а настоящей командой единомышленников, которая умеет работать слаженно - конструктивно взаимодействует в новых условиях, изменяя и устраняя все обстоятельства, мешающие эффективной работе.

Набор инструментов бережливого производства позволяет взглянуть на ежедневную работу под другим углом, пересмотреть эффективность труда. Отмечу, что доступ к интернет-платформе «Производительность труда», которая содержит большое количество инструментов и интерактивных видео курсов, помогает быстро и эффективно проходить обучение без отрыва от производства», – отметила начальник отдела кадров ООО «Товарное хозяйство» Наталья Селиванова.

Кроме того, применению инструментов бережливого производства обучены 13 сотрудников для дальнейшего развития производственной системы предприятия, а также инструктор по бережливому производству.