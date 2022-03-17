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Саратовская область принимает участие в акции «Крымский мост в ПФО»

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Накануне Дня воссоединения Крыма с Россией в области стартовали праздничные мероприятия.

Одним из символов воссоединения Крыма с Россией является Крымский мост. Сегодня в знак солидарности с жителями Крымского полуострова и Донбасса на новом мосту Саратов-Энгельс прошел автопробег. Флэшмоб был представлен колонной из 63 автомобилей, украшенной флагами. В акции приняли участие представители общественных, патриотических и волонтерских организаций.

По завершению автопробега проведение народно-патриотического проекта «Крымский мост в ПФО» перенеслось в энгельсский Парк вооружения и военной техники «Патриот», где состоялся митинг.
Его участники отметили, что в этом году мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса, ставшим свободными и независимыми. Граждане поддержали стремление России защитить братский народ Украины, искоренить на территории, граничащей с нашей страной, возрождающийся фашизм и национализм. – Наш многонациональный народ не раз доказывал всему миру, что сила России в нашей общности и единении, – отмечали участники мероприятия.

По материалам пресс-службы Энгельсского муниципального района
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