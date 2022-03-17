У Дома купца Масленникова появились зоны охраны

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По мнению экспертов, здание построено в первой четверти XIX века. И при его проектировании использованы альбомы «Образцовых фасадов». Домовладение принадлежало Потомственному Почётному Гражданину, купцу 1-й гильдии, бывшему городскому голове Льву Степановичу Масленникову.В настоящее время Постановлением Правительства утверждены зоны охраны объекта культурного наследия, которые состоят из охранной зоны, зоны регулирования застройки.Охранная зона служит для сохранения памятника в исторической архитектурной среде. Она находится на территории общего пользования по улице Московская и Вознесенская, а также части городского квартала. Постановлением разрешен снос существующего здесь рекламного щита, некапитальных строений. Кроме того, предприниматели вправе разместить на территории сезонные кафе или мобильные торговые тележки. Однако новое строительство запрещено.Зона регулирования застройки поможет исключить строительство диссонирующих с памятником новых зданий. Один из участков зоны находится внутри квартала с объектом культурного наследия (между улиц Московская, Вознесенская, Тулупная), другой – в соседнем квартале (между улиц Тулупная, Вознесенская, Челюскинцев). На этой территории возможно строительство, однако оно может быть выполнено только при соблюдении требований: максимальная высота 14 и 18 метров до верхней отметки конька кровли соответственно, не более 40 процентов остекления фасада, стилизация под существующую историческую застройку.